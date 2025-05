Formel-1-Liveticker: Weniger Personal der Schlüssel zum Erfolg bei Haas?

Ist der Schlüssel zum Erfolg bei Haas die geringe Personaldichte? Teamchef Ayao Komatsu sieht große Vorteile darin, dass der Personalbestand beim US-Team nicht so aufgebläht ist: "Ehrlich gesagt, mehr Leute bedeuten nicht unbedingt besser. Natürlich ist es besser, eine bestimmte Anzahl von Leuten zu haben, aber ab einem bestimmten Punkt hat man nur noch so wenig Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Nehmen wir also an, dass Sie bei 10 Personen nicht in der Lage sind, all diese Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, um rechtzeitig eine Entscheidung zu treffen. Dann könnte es tatsächlich zu einer Verzögerung kommen", sagte Komatsu im Gespräch mit Motorsport-Total.com. Die Kernfrage aber bleibt ja, wo die ideale Zahl an Mitarbeitenden liegt, um ein erfolgreiches Rennteam zu haben. Komatsu dazu: "Ich weiß es nicht. Aber für uns war es immer so, dass wir ziemlich schlank gearbeitet haben. Das ist immer noch der Fall, auch wenn wir die Zahl der Mitarbeiter an der Rennstrecke erhöht haben, oder nicht an der Rennstrecke, sondern im gesamten Werk und im Rennsupport, sind wir immer noch ziemlich schlank." Aktuell steht Haas auch dank der Monaco-Punkte von Esteban Ocon gut da in der Team-WM , mit 26 Punkten belegt man Rang 6.

