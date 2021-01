Der Formel-1-Dienstag im Rückblick: Best of Social Media

Ja, richtig gelesen. Die Namen Trulli und Barrichello geisterten heute durch Social Media. Enzo Trulli, der Sohn des ehemaligen Grand-Prix-Siegers, hat heute bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr in der spanischen Formel 4 an den Start gehen wird. Außerdem fährt er in den Arabischen Emiraten in jener Serie. Der 19-jährige Sohn von Rubens Barrichello, Eduardo, wird außerdem in der Formula Regional by Alpine Gas geben.

