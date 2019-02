Daniel Ricciardo: Red-Bull-Honda ist riskanter als Renault

2018 war der australische Rennfahrer in Diensten von Red Bull bei acht von 21 Rennen vorzeitig ausgefallen, immer wieder hatten ihn auch in den Trainings technische Defekte heimgesucht. Dass die Renault-Antriebe ihren Teil zur langen Liste an Unzulänglichkeiten beigetragen haben, will Ricciardo an dieser Stelle gar nicht verhehlen. "Ich denke, die Defekte waren 50:50 - in Austin lag der Fehler bei Renault, eine Woche später in Mexiko-Stadt bei Red Bull. Aber ich hatte eigentlich nie Zweifel. Denn wie gesagt: Auch bei Honda gibt es Unbekannte."

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.