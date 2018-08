"Gewaltiger" Aufschwung: Sauber überrascht sich selbst

Und wohin kann das führen in der zweiten Saisonhälfte? Bei aller Euphorie um den Aufschwung in Hinwil sind die Aussichten begrenzt: Selbst wenn es Ericsson und Leclerc gelingt, in den verbleibenden Rennen noch einmal 18 Punkte zu holen, sie würden ihr Team nur von Platz neun auf Rang acht nach vorne bringen. "Nur" - das würde in diesem Fall einen Unterschied von mehreren Millionen Euro an Preisgeld bedeuten, wäre also ein erstrebenswertes Ziel. Zumal Toro Rosso in diesem Jahr nicht zu den konstanten Punktefahrern zählt, Sauber dagegen schon. Alle weiteren Teams sind wohl schon zu weit weg für Sauber. Es sei denn, das Team aus der Schweiz weiß auch im Herbst noch einmal zu überraschen ...

