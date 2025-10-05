Nico Hülkenberg: So kam es zum Dreher hinter Franco Colapinto

(Motorsport-Total.com) - Nico Hülkenberg erlebte beim Großen Preis von Singapur am Sonntag ein Formel-1-Rennen zum Vergessen. Nach einem soliden Qualifying und Startplatz elf ging für den Sauber-Piloten im Rennen nichts nach vorne. Nach mehreren Zwischenfällen kam er als 20. und Letzter ins Ziel.

"Ja, mühsam, kein sehr positives, gutes Rennen", lautete bei Sky Hülkenbergs Fazit. Hauptgrund für das schlechte Abschneiden war ein Dreher hinter Alpine-Pilot Franco Colapinto in Runde 45, nachdem Hülkenberg die Box ansteuern musste.

Wie kam es dazu? "Ich glaube er hat viel, viel früher gebremst oder ist vom Gas als der normale Bremspunkt, 100 Meter gefühlt", sieht Hülkenberg eine Mitverantwortung bei Colapinto. Letztlich habe aber eine charakteristische Schwäche des Sauber C45 den Dreher ausgelöst.

Das ist das Problem mit unserem Auto, wenn wir nah an ein Auto kommen, dann verliert die Hinterachse, der Heckflügel brutal an Downforce und die Hinterachse hat blockiert. Und ab von da bin ich nur noch Passagier", sagt Hülkenberg. Eine Runde zuvor war der Deutsche schon einmal mit Colapinto aneinander geraten und hatte dabei den Frontflügel seines Autos beschädigt.

Doch auch abgesehen von diesen Zwischenfällen gelang Hülkenberg und Sauber kein gutes Rennen. "Wir müssen uns die Strategie nochmal angucken. Dadurch, dass wir natürlich spät gestoppt haben, haben wir dann die Trackposition verloren", sagt Hülkenberg.

Im Verkehr ging für den Sauber-Piloten nichts voran. "Da haben wir echt charakteristische Probleme. Ausgangs dieser langsamen Kurven kommen wir überhaupt nicht klar und können nicht dranbleiben", analysiert Hülkenberg. "Und ja, der Rest, gar nicht erwähnenswert", will er das Nachtrennen so schnell wie möglich abhaken.

Teamchef Jonathan Wheatley hingegen glaubt, dass sein Fahrer unter Wert geschlagen wurde: "Ausgehend von Startplatz elf glaube ich wirklich, dass wir heute das Potenzial hatten, Punkte zu holen - und davor sollten wir uns nicht scheuen. Ohne Safety-Cars verlief das Rennen hier in Singapur ohne viele der üblichen Unwägbarkeiten und bot nur wenige Chancen. Wir werden das Wochenende gründlich analysieren, um sicherzustellen, dass wir daraus lernen und die Erkenntnisse mit in die Zukunft nehmen."