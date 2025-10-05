  • 05. Oktober 2025 · 15:48 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Markus Lüttgens

McLaren gewinnt die Formel-1-Konstrukteurswertung 2025

McLaren sichert sich schon in Singapur den Konstrukteurstitel 2025 - und zieht in der ewigen Formel-1-Bestenliste an Williams vorbei

(Motorsport-Total.com) - Der erste WM-Titel der Formel-1-Saison 2025 ist vergeben: McLaren steht nach dem Grand Prix von Singapur vorzeitig als Gewinner der Konstrukteurswertung fest und hat seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigt.

Foto zur News: McLaren gewinnt die Formel-1-Konstrukteurswertung 2025

© circuitpics.de

Die beiden McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris 2025 Zoom Download

"Es ist einfach großartig", jubelte McLaren CEO Zak Brown in einer ersten Reaktion bei Sky. "Was für eine unglaubliche Arbeit all die Männer und Frauen bei McLaren geleistet haben - alle hier an der Strecke und alle zurück in der Fabrik. Ihr wisst ja, die Formel 1 ist unglaublich wettbewerbsintensiv. So etwas einmal zu schaffen, ist schon verdammt schwer - aber es zweimal zu schaffen, ist einfach fantastisch."

Für McLaren ist es bereits der zehnte Erfolg in der Konstrukteurswertung der Formel 1. Damit rückt das Traditionsteam aus Woking in England vor auf den zweiten Platz der "ewigen Bestenliste", die von Ferrari mit 16 Titeln angeführt wird. Bisher hatte sich McLaren mit Williams den zweiten Platz geteilt. (Die Rangliste der Konstrukteurstitel im Überblick!)

Der Titelgewinn in der Saison 2025 hatte sich für McLaren bereits lange abgezeichnet: Bereits beim Saisonauftakt in Australien ging das Team um Lando Norris und Oscar Piastri in Führung - zunächst punktgleich mit Mercedes. Anschließend setzte sich McLaren unter der Regie von Teamboss Brown und Teamchef Andrea Stella sukzessive von seinen Verfolgern ab.

Schon nach wenigen Rennen war klar: Ferrari, Mercedes und Red Bull kämpfen nur um Platz zwei.

Starkes Auto, starke Fahrer

Dass McLaren 2025 so stark ist, geht vor allem auf zwei Faktoren zurück: Einerseits erwies sich der McLaren-Mercedes MCL39 bereits bei den Wintertests als hervorragendes Fahrzeug. Andererseits verfügt das Team mit Norris und Piastri über ein sehr ausgeglichenes und gutes Fahrerduo - im Gegensatz zu Red Bull, wo fast ausschließlich Max Verstappen für Punkte sorgte.

Auf dem Weg zum WM-Titelgewinn in der Konstrukteurswertung erzielten Norris und Piastri bis Singapur zehn Polepositions, acht Doppelsiege sowie 33 Podestplätze in Sprints und Grands Prix.

Fahrer-WM: Ein Fall für die McLaren-Fahrer?

Das macht die beiden McLaren-Fahrer auch zu den Favoriten in der Formel-1-Fahrerwertung: Piastri führt in der WM-Tabelle vor seinem Teamkollegen Norris. Red-Bull-Fahrer Verstappen hat als Dritter nur noch Außenseiter-Chancen auf den Titelgewinn 2025. George Russell im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari sind nur rein rechnerisch noch im Titelrennen dabei.

