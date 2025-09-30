Zweiter Matchball: So wird McLaren in Singapur Formel-1-Weltmeister

(Motorsport-Total.com) - Nachdem McLaren beim vergangenen Formel-1-Rennen in Baku die erste Chance verpasst hat, sich bereits vorzeitig den Titel in der Konstrukteurs-WM 2025 zu sichern, hat der Rennstall aus Woking beim Nachtrennen in Singapur nun den zweiten Matchball.

Die Ausgangslage: Sieben Rennen vor Schluss liegt McLaren mit 623 Punkten an der Spitze der Konstrukteurs-Wertung, dahinter folgen Mercedes (290 Punkte), Ferrari (286) und Red Bull (272).

Bis zur Zielflagge beim Saisonfinale in Abu Dhabi sind noch maximal 346 Zähler in der Teamwertung zu holen. 301 in den sieben Hauptrennen und 45 weitere in den drei Sprints, die in Austin, Brasilien und Katar noch auf dem Plan stehen.

Das heißt, dass Red Bull schon nicht mehr Weltmeister werden kann. Das Team um Max Verstappen liegt aktuell bereits 351 Zähler zurück. Mercedes (333 Punkte Rückstand) und Ferrari (337) haben dagegen zumindest rechnerisch noch Chancen auf den Titel.

Da nach Singapur aber nur noch 303 Zähler zu vergeben sind, müssen beide Teams am Wochenende also deutlich mehr Punkte als McLaren holen, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Mercedes muss 31 Zähler mehr als McLaren sammeln, Ferrari sogar 35.

Das heißt im Umkehrschluss, dass das in dieser Saison bislang noch sieglose Ferrari-Team das Rennen am Sonntag gewinnen muss, um weiterhin eine Chance auf den Titel zu haben. Denn ohne die entsprechenden 25 Punkte für einen Sieg sind 35 Zähler in einem Rennen unerreichbar.

Mercedes auf der anderen Seite müsste "nur" beide Autos auf das Podium bringen, um die nötigen 31 Zähler zu sammeln. Sogar ein siebter Platz für einen der beiden Piloten würde reichen, wenn der andere Fahrer das Rennen am Sonntag gleichzeitig gewinnt.

Allerdings geht diese Rechnung sowohl für Ferrari als auch Mercedes nur dann auf, wenn McLaren gleichzeitig punktlos bleibt. Denn das Team aus Woking kann am Wochenende aus eigener Kraft Weltmeister werden - und die Hürde dafür ist sogar denkbar niedrig.

Holt McLaren in Singapur mindestens 13 Punkte, was zum Beispiel schon mit einem sechsten und siebten Platz erreicht wäre, könnten Mercedes und Ferrari selbst bei einem gleichzeitigen Doppelsieg am Sonntag nicht mehr Weltmeister werden.

Zusammengefasst: McLaren wird am Sonntag Weltmeister, wenn man entweder selbst mindestens 13 Punkte holt oder bei einem schlechteren Ergebnis maximal 30 Punkte auf Mercedes und 34 Punkte auf Ferrari verliert.

Gemessen daran, dass McLaren in diesem Jahr bislang lediglich in Kanada (12 Punkte) und beim vergangenen Grand Prix in Baku (6) weniger als 13 Zähler holte, ist eine WM-Entscheidung am Sonntag also sehr wahrscheinlich.