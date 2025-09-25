Darum war McLarens Formel-1-Auto 2025 in Baku so schwer zu bändigen

(Motorsport-Total.com) - McLaren erlebte in Baku ein enttäuschendes Wochenende und holte lediglich sechs Punkte. Dabei hat das Team aus Woking bislang eine der dominantesten Saisons in der Formel-1-Geschichte hingelegt und steht kurz davor, den Konstrukteurstitel zu verteidigen.

© LAT Images McLaren musste in Baku einen Rückschlag hinnehmen Zoom Download

Das Papaya-Team muss beim nächsten Rennen in Singapur nur 13 Punkte erzielen, um Red Bulls Rekord von 2023 einzustellen, den Titel mit den meisten verbleibenden Grands Prix in einer Saison gewonnen zu haben. McLaren war so überragend, dass es mehr als doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte - Mercedes - holte und zwölf von 17 Grands Prix gewann, darunter sieben Doppelsiege.

Ein Großteil davon ist dem MCL39 zu verdanken, einem Auto, das viele als eines der besten in der Formel 1 bezeichnen und das verschiedene Teams rätseln lässt, wie McLaren sich für 2025 so stark verbessern konnte. Doch trotz der Ergebnisse weigern sich die McLaren-Piloten, die Vorstellung zu bestätigen, dass der MCL39 so weit voraus ist - insbesondere Lando Norris, der in der Gesamtwertung hinter Oscar Piastri Zweiter ist.

Fehler und Pannen

Norris hatte beim vergangenen Großen Preis von Aserbaidschan zu kämpfen. Er qualifizierte sich nur als Siebter, nachdem er die Entscheidung getroffen hatte, eine Q3-Runde vor den anderen zu fahren, die später aufgrund der Streckenentwicklung bessere Zeiten erzielten.

Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat Video wird geladen… Formel-1-Datenexperte Kevin Hermann analysiert, warum McLaren in Monza und Baku plötzlich Red Bull und Max Verstappen unterlegen war. Weitere Formel-1-Videos

Diese Entscheidung traf er nach einem chaotischen Qualifying mit sechs roten Flaggen und drohendem Regen. Doch selbst als die Bedingungen im Rennen am Sonntag ruhiger waren, hatte der Brite weiterhin Schwierigkeiten und konnte keinen Fortschritt erzielen, er beendete das Rennen als Siebter.

Die letzten Runden verbrachte er hinter Yuki Tsunoda, dessen Red-Bull-Teamkollege Max Verstappen nach Monza zum zweiten Mal in Folge von der Poleposition aus dominierte. "Wir waren ehrlich gesagt nicht so schnell", sagte Norris. "Ich glaube nicht, dass wir schlecht waren, aber ich konnte kaum mit Tsunoda mithalten und es gab Streckenabschnitte, auf denen der Red Bull einfach unglaublich schnell war."

Auch Oscar Piastri in Problemen

"Wir hatten dieses Wochenende eindeutig ein bisschen zu kämpfen. Das Auto war schwierig zu fahren - manchmal auf Messers Schneide - etwas zu langsam, manchmal hatten wir das Gefühl, wir sind dran und blockieren dann, und dann geht etwas schief. Das Auto hat uns dieses Wochenende nicht viel Vertrauen gegeben, und ich denke, das zeigte sich in unseren beiden Leistungen."

Die Fahrer mit Podestplätzen für Ferrari, McLaren und Williams Fotostrecke

Er bezieht sich auf seinen Teamkollegen Piastri, der ebenfalls während der gesamten Aserbaidschan-Runde zu kämpfen hatte. Er verpasste einen Großteil des ersten Trainings aufgrund eines Motorproblems, beendete das zweite Training als Zwölfter, nachdem er die Mauer in Kurve 15 touchiert hatte, und erlitt im letzten Training Rutschpartien in Kurve 1 und 4.

Seine Probleme setzten sich im Qualifying fort, als der Meisterschaftsführende nach einem Unfall in Q3, bei dem er den Grip in Kurve 3 falsch einschätzte, nur Neunter wurde. Piastri sah nicht einmal das Ende der ersten Runde und schlug in die Mauer in Kurve 4 ein, was eine Serie von 34 Rennen mit Punktgewinnen beendete.

Max Verstappen war zu schnell

Doch selbst wenn die McLaren-Piloten besser performt hätten, glaubt Norris immer noch nicht, dass sie Verstappen geschlagen hätten. Er meint, dies habe die Schwächen des MCL39 und wie wenig anpassungsfähig das Auto ist, entgegen der Meinung anderer, verdeutlicht.

"Ich glaube nicht, dass wir die Pace von Red Bull hatten", fügte Norris hinzu. "Das war sehr, sehr deutlich. Ich denke, auf Strecken mit weniger Abtrieb scheinen wir immer noch zu kämpfen. Wir haben immer noch nicht das Vertrauen, das wir brauchen. Das Auto kann schnell sein, wir können es nur nicht so oft bestätigen, wie wir es müssten."

"Wir hatten eine fantastische Saison, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir haben eindeutig Dinge, die nicht gut genug sind, und wir müssen weiter daran arbeiten."

McLaren mit Problemen auf Strecken mit wenig Abtrieb

Die Beweise deuten darauf hin, dass der neunmaliger Grand-Prix-Sieger Recht hat. Monza zum Beispiel ist eine Strecke mit geringem Abtrieb, auf der Verstappen dominierte, ebenso Montreal, wo Mercedes-Pilot George Russell von der Poleposition aus gewann. McLaren beendete das Rennen in Kanada nicht auf dem Podium. Norris warnt deshalb vor der Euphorie.

Baku: Die Fahrernoten von Marc Surer und der Redaktion Fotostrecke

"Die Leute müssen aufhören, so überrascht zu sein, dass sie schnell sind", sagte Norris über Red Bull. "Max hat schon zu Beginn des Jahres Rennen gewonnen."

Er erwartet daher, dass sich dies in den letzten sieben Runden der Saison 2025 fortsetzen wird. "Vegas, ich denke, wir wissen, dass wir wieder Schwierigkeiten haben werden", sagte Norris gegenüber Sky Sports F1. Dies ist natürlich ein Mann, der wiederholt betont hat, dass der MCL39 nicht so einfach zu fahren ist, wie es scheint.

Lando Norris muss sich anpassen

McLarens Auto für 2025 mag es, wenn die Fahrer passiv in die Kurven gehen, um den Kurvenausgang zu priorisieren, während Norris im März sagte, dass er gerne im Kurveneingang angreift. Er musste seinen Ansatz deswegen ändern, und Norris meint, Baku sei nur ein weiteres Beispiel dafür, dass sein Auto schwer zu bändigen ist.

"Die Fehler, die Oscar und ich gemacht haben, beweisen nur, dass es immer noch kein Auto ist, das einfach zu fahren ist", fügte er gegenüber Sky hinzu. "Es kann manchmal unglaublich schnell sein, aber an Orten wie hier und auf anderen Strecken kann es einen immer noch beißen, wenn man nur einen falschen Schritt macht."

"Und daran arbeiten wir. Es ist schwierig zu beweisen, aber ja, es kann uns zurückwerfen. Und es hat mich dieses Wochenende erwischt und es hat Oscar erwischt."

McLaren-Teamchef Andrea Stella analysiert

Seine Gedanken werden von Teamchef Andrea Stella geteilt, der zustimmte, dass McLaren in Baku nicht das Auto hatte, um zu gewinnen. "Wir hatten gehofft, ein Auto zu haben, das in der Lage ist, zu überholen, aber die Realität ist, dass das Auto heute nicht schnell genug war, um aus der letzten Kurve nah am vorausfahrenden Auto zu bleiben, um dann auf der Geraden überholen zu können", sagte Stella.

"Das bedeutet, dass Lando das gesamte Rennen im Verkehr verbracht hat, obwohl er das Gefühl hatte, dass das Auto mehr zu bieten hatte."

"Insgesamt habe ich, glaube ich, gestern gesagt, dass diese Art von Strecken unserem Auto in Bezug auf seine Stärken nicht sehr gut zu liegen scheinen. Gleichzeitig war definitiv mehr im Auto drin als gestern im Qualifying, und heute im Rennen haben wir es nicht ausgenutzt."