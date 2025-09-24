War das schwache Baku-Wochenende ein Weckruf für McLaren?

(Motorsport-Total.com) - Ein chaotisches Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku könnte für McLaren und die Titelambitionen des Teams in der Formel 1 als Weckruf dienen. Denn Max Verstappen kommt Oscar Piastri und Lando Norris in der WM langsam näher.

Als McLaren-Teamchef Andrea Stella Max Verstappen nach dem Qualifying nachdrücklich als Titelanwärter bezeichnete, sorgten seine Kommentare für einige hochgezogene Augenbrauen.

"Ein klares Ja. Können Sie es großschreiben? Erstens ist er Max Verstappen - Weltmeister der vergangenen vier Jahre. In einem schnellen Auto. Es gibt Rennen, in denen McLaren keinen Vorteil in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit haben wird. Und Lando und Oscar könnten sich gegenseitig Punkte abnehmen", sagte der McLaren-Teamchef.

Zu diesem Zeitpunkt lag Verstappen 94 Punkte hinter Piastri. Doch nach einem katastrophalen Wochenende für den Australier hat sich der Rückstand nun auf 69 Punkte bei noch 199 zu vergebenen Zählern reduziert. Immer noch ein weiter Weg, aber Stellas Kommentare haben jetzt etwas mehr Gewicht.

Oberflächlich betrachtet sollte sich McLaren nicht allzu viele Sorgen machen. Die Pace des Autos ist nicht plötzlich verschwunden, aber es gab mit Monza und Baku zwei Strecken, die den Stärken des Autos nicht entgegenkamen. Las Vegas wird eine weitere sein, aber anderswo wird McLaren weiter stark auftrumpfen.

Gleichzeitig ist noch unklar, wie real Red Bulls "Wiedergeburt", wie Helmut Marko es nannte, wirklich ist. Monza und Baku passten zum RB21, und das nächste Rennen in Singapur wird die bisher größte Herausforderung sein.

Stella: Wussten, dass Baku für uns schwierig wird

"Wenn Sie mich gefragt hätten, welches das schwierigste Wochenende ist, hätte ich gesagt, es könnte Baku oder Las Vegas sein", so Stella. "Wir wissen sehr gut, dass unser Auto in langen, mittelschnellen Kurven sehr konkurrenzfähig ist, von denen wir hier in Baku keine haben, ebenso wenig in Vegas. Das Auto ist beim Geradeausbremsen, wovon es hier viel gibt, nicht besonders effektiv."

Gepaart mit den Aero-Eigenschaften des MCL39 ist die Tatsache, dass der McLaren das schonendste Auto für seine Hinterreifen ist, eine Tugend, die durch heiße Bedingungen noch verstärkt wird. Das sollte ihm auf anspruchsvolleren Strecken in heißen Klimazonen zugutekommen. Singapur ist eine davon, ebenso wie Katar.

"Bei hohem Reifenverschleiß könnten wir konkurrenzfähiger sein. Bei geringem Verschleiß, wie wir ihn in Monza gesehen haben, haben wir nicht unbedingt das beste Rennauto", fügt Stella hinzu, während er warnt, dass der Aufschwung von Red Bull nicht nur streckenspezifisch sei.

"Wir haben bereits in Monza gesehen, dass sie sich verbessert haben, denn die Art und Weise, wie sie Monza gewonnen haben, war unserer Einschätzung nach mehr als nur ein Auto, das sich gut an geringen Luftwiderstand anpasst."

"Sie waren schnell in den mittelschnellen und langsamen Kurven, schnell auf den Geraden, und wir wissen, dass Max, wenn er ein konkurrenzfähiges Auto hat, starke Wochenenden abliefern kann", so Stella.

"Wir werden jetzt in Singapur sehen, wo wir gut abschneiden sollten. Hoffentlich können wir wieder um Siege kämpfen, und dann werden wir sehen, wie sich der Rest der Meisterschaft entwickelt. Aber definitiv ist Max im Rennen. Wir wussten es, und wir haben die Bestätigung bekommen."

Potenzielle Gefahr: Wird McLaren nachlässig?

Aber wenn es keinen Grund zur Panik nach einem untypischen Grand Prix für McLaren und einem selten fehlerhaften Wochenende für den ansonsten metronomischen Piastri gibt, warum ist Stella dann so hartnäckig davon überzeugt, dass Verstappen eine so große Bedrohung darstellt?

Sucht er bereits nach Ausreden, falls seine Fahrer es nicht schaffen? Das ist eine Theorie, aber sie scheint unwahrscheinlich. Es entspricht nicht nur nicht seinem Stil, denn wie jeder Teamchef schützt Stella seine Fahrer, aber nicht auf unaufrichtige Weise.

Es gibt immer noch viel Vertrauen, dass Piastri oder Norris es schaffen können und werden, wobei Verstappen nach wie vor ein Außenseiter ist. Die Kommentare des Italieners können auch als eine Möglichkeit gesehen werden, jegliche Selbstgefälligkeit, die sich einschleichen könnte, zu antizipieren und zu vermeiden.

Da McLaren in Singapur nur 13 Punkte benötigt, um einen dominanten Konstrukteurstitel zu verteidigen, könnte es verlockend sein, den Druck nur ein kleines bisschen zu mindern.

Nach Ausfällen beider Fahrer in den letzten Rennen und einem besonders problematischen Wochenende in Baku - mit einem Zuverlässigkeitsproblem bei Piastri im Training und einem weiteren schlechten Boxenstopp bei Norris - wird deutlich, dass die wiedererstarkte Kombination Verstappen-Red-Bull nun genügend Druck ausüben kann.

Weder Piastri noch Norris können sich daher weitere Fehler leisten, ganz zu schweigen von einer gemeinsamen Punktausbeute von lediglich sechs Zählern an einem einzigen Wochenende.

Stella warnt: Können uns keine Fehler leisten

Durch seine Kommentare in den Medien hat Stella auch indirekt die Truppen sowohl an der Strecke als auch zu Hause in Woking mobilisiert. Ein erster Fahrertitel in Papaya seit 2008 ist noch nicht dingfest, daher darf das Team nicht vom Gas gehen.

Offensichtlich hat es auch eine Verantwortung gegenüber beiden Fahrern, ihnen zu ermöglichen, ihre Chancen bestmöglich zu verteidigen, wobei Norris nun 25 Punkte hinter Piastri liegt.

"Wenn man an der Spitze der Formel 1 fährt, ist der Wettbewerb so eng, dass man sich einfach keine Fehler leisten kann, denn es werden Ihre Konkurrenten da sein, die bereit sind, davon zu profitieren", warnt Stella.

"In Bezug auf die Fahrermeisterschaft verringert sich die Fehlermarge sicherlich weiter, aber das ist immer das Ethos, wenn man in der Formel 1 fährt. Hoffentlich haben sich einige der Ungenauigkeiten und Probleme an diesem Wochenende angesammelt, denn wir hatten nicht nur kein schnelles genug Auto, sondern auch einige Zuverlässigkeitsprobleme, die Oscar im Training Zeit gekostet haben."

"Deshalb gibt es für die Fahrer, aber auch für das Team, einiges mitzunehmen." Die beste Antwort wäre eine nachdrückliche und saubere Leistung in Singapur, einer der bevorzugten Strecken des Teams, wo Norris Verstappen vergangenes Jahr um 21 Sekunden geschlagen hat.

Um seinen zweiten Konstrukteurstitel in Folge zu sichern, aber auch um die Situation in der Fahrermeisterschaft zu stabilisieren und die aufkeimende Verstappen-Comeback-Erzählung auszumerzen.