Für Barcelona-Shakedown: Cadillac stellt erste Formel-1-Lackierung vor

(Motorsport-Total.com) - Cadillac hat seine erste Lackierung als offizielles Formel-1-Team gezeigt - allerdings handelt es sich dabei nicht um das endgültige Design, sondern "nur" um eine Version, die der amerikanische Rennstall in der Shakedown-Woche in Barcelona vom 26. bis 30. Januar einsetzen wird, bevor die finale Lackierung am 8. Februar in einer Werbung während des Super Bowls enthüllt werden soll.

© Cadillac F1 Team Cadillac fährt beim Shakedown mit diesem Sonderdesign Zoom Download

Das Design für den Barcelona-Shakedown ist in Carbon-Optik gehalten und besitzt auf der Motorabdeckung ein großes Logo von Cadillac. Der Rennstall selbst spricht von einem "markanten, aber zugleich disziplinierten Design", das konzipiert wurde, um aerodynamische Details vor der Konkurrenz zu verschleiern.

Das monochrome Konzept sorgt laut Cadillac "für einen markanten und hochwertigen Auftritt, indem es eine moderne Interpretation des ikonischen Cadillac-Wappens und -Schilds aufgreift und als visuelles Kernelement über das gesamte Auto hinweg einsetzt."

Das große Cadillac-Wappen soll aerodynamische Flächen kaschieren und zugleich selbstbewusst Cadillacs Ankunft auf der globalen Sportbühne präsentieren.

"Das präzise geometrische Cadillac-Muster zieht sich vertikal über den gesamten Rennwagen und wird in einer Abfolge aus Glanz- und Mattflächen dargestellt, was die Karosserie kunstvoll tarnt und gleichzeitig die DNA der Marke widerspiegelt", heißt es in einer Mitteilung des Teams.

"Klare Linienführung und zurückhaltende Farbflächen betonen eine technische, zukunftsorientierte Ästhetik, die zu Cadillacs Leistungsanspruch an der Spitze des globalen Motorsports passt", so der Rennstall weiter.

Als Zeichen für das anhaltende Engagement und die Expertise beider Seiten des Atlantiks, die das Team gemeinsam an den Start bringen, werden zudem die Namen der Gründungsmitglieder des Cadillac-Teams aus den USA und dem Vereinigten Königreich in das Design integriert.

"Unsere neue Testlackierung feiert Detroits Design-Erbe und die Stärke des globalen Cadillac-Formel-1-Teams, während wir unsere Designgeheimnisse unter Verschluss halten", sagt Mark Reuss, Präsident von General Motors.

"Der Barcelona-Test ist erst der Anfang - wir können es kaum erwarten, unsere offizielle Rennlackierung im nächsten Monat mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen."

Neue Formel-1-Teams seit der Saison 1990 Fotostrecke

Die Enthüllung der Sonderlackierung war Teil der Eröffnungswoche der neuen GM-Zentrale. Dabei wurde ein Formel-1-Replikat präsentiert, das die Barcelona-Shakedown-Lackierung des Cadillac-Teams trug. Das Fahrzeug wird zudem bis zum 25. Januar auf der Detroit Auto Show ausgestellt, wo Fans es aus nächster Nähe sehen können.

Dan Towriss, CEO von Cadillac-Eigentümer TWG Motorsports, ergänzt: "Das Formel-1-Team von Cadillac steht für Innovation auf und neben der Strecke. TWG in Kombination mit General Motors ermöglicht es uns, das Gewohnte zu hinterfragen und das Team auf mutige neue Weise vorzustellen."

"Die Premiere unserer Rennlackierung während einer weltweit übertragenen Meisterschaft bricht mit Konventionen und bringt Cadillac einem globalen Publikum näher", so Towriss. "In Verbindung mit dieser von den GM-Designstudios entwickelten Special-Edition-Testlackierung ehren wir das automobile Erbe und blicken zugleich nach vorn auf unserem Weg in Richtung Saison 2026."

Cadillac steigt 2026 als elftes Team neu in die Formel 1 ein. Als Fahrerpaarung wurden Sergio Perez und Valtteri Bottas bestätigt.