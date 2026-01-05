Nach Ferrari-Aus: Guanyu Zhou wird zum Ersatzfahrer bei Neueinsteiger Cadillac

(Motorsport-Total.com) - Nur drei Tage, nachdem offiziell bekannt wurde, dass Guanyu Zhou in der Saison 2026 nicht mehr als Ersatzfahrer für Ferrari aktiv sein wird, hat der 26-jährige Chinese seine neue Heimat gefunden und offiziell verkündet: Wie bereits vermutet, wird Zhou zum Ersatzfahrer bei Formel-1-Neueinsteiger Cadillac.

© Motorsport Images Teamchef Graeme Lowdon (im Hintergrund) holt Guanyu Zhou zu Cadillac Zoom Download

"Ich freue mich sehr, dem Cadillac-Formel-1-Team als Reservefahrer vor seinem Formel-1-Debüt beizutreten", sagt Zhou, der von 2022 bis 2024 an der Seite von Valtteri Bottas für Alfa Romeo und Sauber fuhr. "Dies ist eines der größten und aufregendsten neuen Projekte, die der Sport je gesehen hat."

"Ich habe über viele Jahre in verschiedenen Funktionen mit Graeme und Valtteri [Bottas] zusammengearbeitet, daher fühlt sich der Einstieg ins Team wie eine Rückkehr zur Familie an", ergänzt der Chinese, der zeitweise sogar mit einem Stammcockpit in Verbindung gebracht wurde.

Und das nicht ohne Grund: Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon gehört zum Management des Chinesen, der aber glaubt: "Durch meine aktuelle Erfahrung auf der Strecke und bei der Entwicklung der Autos abseits der Strecke weiß ich, dass ich dem Cadillac-Formel-1-Team großen Mehrwert bieten kann, und ich freue mich darauf, sie bestmöglich zu unterstützen."

Zhou ist nicht der erste und einzige Ersatzfahrer bei Cadillac: Neben den beiden Stammfahrern Sergio Perez und Valtteri Bottas war auch der ehemalige IndyCar-Star Colton Herta bereits als dritter Fahrer verkündet worden. Der US-Amerikaner besitzt jedoch noch keine Superlizenz, sodass Zhou aktuell den Vortritt hätte.

Zhou mit Erfahrung und Arbeitsbereitschaft

Simon Pagenaud, Pietro Fittipaldi und Charlie Eastwood wurden als Simulatorfahrer von Cadillac bekanntgegeben. "Unser Auswahlprozess für den Reservefahrer war genauso gründlich wie die Suche nach unseren Stammfahrern", ergänzt Lowdon, der zuvor bereits als Teamchef bei Virgin und Marussia tätig war.

"Wir wollten einen Kandidaten, der aktuelle Formel-1-Erfahrung hat, bereit ist, hart im Team zu arbeiten, und die Herausforderungen der Fahrzeugentwicklung über eine gesamte Saison versteht", begründet Lowdon die Entscheidung zugunsten des Chinesen. "Zhou erfüllt diese Kriterien perfekt."

"Er wird ein großer Gewinn für uns sein, wenn wir 2026 in die Saison starten, und wir freuen uns darauf, dass er ein integraler Bestandteil unseres Teams wird." Die Saison 2026 beginnt mit drei Vorsaisontests in Barcelona (26. bis 30. Januar) und Bahrain (11. bis 13. Februar sowie 18. bis 20. Februar), bevor der Saisonauftakt in Melbourne stattfindet.