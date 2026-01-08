Audi-Shakedown am Freitag: Der R26 gibt sein Debüt auf der Strecke

(Motorsport-Total.com) - Das erste Formel-1-Auto in der Geschichte von Audi wird am Freitag, den 9. Januar 2026, erstmals Runden auf einer Rennstrecke drehen. Der R26 für die Formel-1-Saison 2026 wird auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien einen Filmtag absolvieren, wobei sich die beiden Stammfahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto im Cockpit abwechseln.

© Audi So ähnlich wie dieses Showcar wird der Audi R26 für die F1-Saison 2026 aussehen

Damit wird Audi sehr wahrscheinlich das erste Team, das in der Ära des neuen Technischen Formel-1-Reglements auf die Strecke geht. Dies ist für den Neueinsteiger aus Ingolstadt besonders bedeutsam, da man auch den Motor in Eigenregie baut. Das Aggregat wurde exklusiv gebaut für das Werksteam, das zuvor als Sauber bekannt war und im Jahr 2024, in Vorbereitung auf den Formel-1-Einstieg 2026, vollständig von Audi übernommen wurde.

F1 2026: Was kann der Audi R26 mit Hülkenberg? Video wird geladen… 2026 steigt Audi als deutscher Hersteller in die Formel 1 ein und übernimmt das traditionsreiche Sauber-Team – ein historischer Moment für den deutschen Motorsport. In diesem Video analysieren wir Audis Einstieg, die neue Teamstruktur mit Standorten in Hinwil, Neuburg und England sowie die Schlüsselrollen von Mattia Binotto und Jonathan Wheatley. Außerdem sprechen wir über das Fahrerduo Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto, die Erwartungen an die erste Saison und Audis langfristigen WM-Plan bis 2030. Welche Chancen hat Audi im neuen Formel-1-Reglement, und kann ein neuer F1-Boom in Deutschland entstehen? Weitere Formel-1-Videos

Die Vorschriften für Filmtage - im Sportlichen Formel-1-Reglement als "Promotional Events" bezeichnet - sehen vor, dass Audi mit dem R26 bis zu 200 Kilometer zurücklegen darf. Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya entspricht das einer Distanz von maximal 42 Runden.

Das Auto von Audi wird beim Shakedown am Freitag mit Demoreifen von Pirelli ausgestattet sein. Diese unterscheiden sich von der Mischung her von jenen Reifen, die bei offiziellen Testfahrten und an Rennwochenenden verwendet werden.

© Audi Audi ist eines von zwei neuen Teams im Starterfeld für die F1-Saison 2026

Jedes der elf Formel-1-Teams 2026 hat zwei Filmtage zur Verfügung. Abgesehen von Audi ist Ferrari bislang das einzige Team, das einen Termin für den Shakedown seines 2026er-Autos genannt hat. Im Falle der Scuderia wird es der 23. Januar, und zwar auf der hauseigenen Teststrecke in Fiorano.

Audi richtet am 20. Januar in Berlin seine offizielle Teampräsentation aus, sechs Tage vor der ersten Testwoche, die vom 26. bis 30. Januar in Barcelona stattfinden wird. Dabei handelt es sich um einen nicht öffentlichen Test. Die beiden offiziellen Tests in Vorbereitung auf die Formel-1-Saison 2026 sind für 11. bis 13. Februar sowie 18. bis 20. Februar angesetzt, jeweils auf dem Bahrain International Circuit.

Das erste von 24 Rennen im Formel-1-Kalender 2026, und somit das Debüt für die zwei Neueinsteiger Audi und Cadillac, steht für den 8. März in Form des Grand Prix von Australien in Melbourne im Terminkalender.