Neues Format: So funktioniert das F1-Qualifying mit 22 Autos

(Motorsport-Total.com) - Mit dem Einstieg von Cadillac zur Formel-1-Saison 2026 werden 22 Autos im Feld stehen - zwei mehr als in den vergangenen Jahren. Dadurch muss es auch im Qualifying eine kleine Anpassung geben, um die zusätzlichen beiden Fahrzeuge zu berücksichtigen. An dieser Stelle erklären wir, was ihr dazu wissen müsst.

Grundsätzlich bleibt das Qualifying-Format 2026 bei der bekannten dreiteiligen K.-o.-Struktur, die bereits seit der Saison 2006 besteht. Unverändert ist auch der letzte Abschnitt Q3, in dem die besten zehn Fahrer um die Poleposition und die weiteren Startplätze in den Top 10 kämpfen.

Auf dem Weg dahin müssen die Autos durch die Hereinnahme von Cadillac aber anders ausgesiebt werden, um in Q3 auf zehn Fahrzeuge zu kommen. Bislang waren in Q1 und Q2 jeweils fünf Fahrer ausgeschieden, nun werden in den ersten beiden Abschnitten jeweils sechs Fahrer ausscheiden.

Das heißt, dass in Q2 nicht mehr die 15 besten Fahrer aus Q1 antreten, sondern ab sofort 16, um in den beiden Abschnitten jeweils gleich viele Fahrzeuge zu reduzieren. Alles andere bleibt im Grunde gleich.

Das Qualifying beginnt mit Q1, das über 18 Minuten durchgeführt wird, und bei dem die langsamsten sechs Fahrer auf die Positionen 17 bis 22 gesetzt werden. Nach einer siebenminütigen Pause geht es weiter mit Q2, wo die 16 verbliebenen Fahrer in 15 Minuten um den Einzug in Q3 und somit die Top 10 kämpfen. Alle anderen Fahrer werden nach ihrer Q2-Zeit auf den Positionen elf bis 16 einsortiert.

Nach einer weiteren achtminütigen Pause folgt der letzte Abschnitt Q3 mit dem zwölfminütigen Kampf um die Poleposition.

Nach Q1 und Q2 werden alle bisherigen Zeiten gelöscht, sodass jeder verbliebene Fahrer wieder bei null ohne Zeit anfangen muss.

Das Format auf einen Blick

Q1: 18 Minuten mit 22 Autos, 16 Fahrer kommen weiter, alle anderen stehen auf Startplatz 17-22

Q2: 15 Minuten mit 16 Autos, 10 Fahrer kommen weiter, alle anderen stehen auf Startplatz 11-16

Q3: 12 Minuten mit 10 Autos, Kampf um die Startplätze 1-10

Ähnlich sieht das Format bei Sprint-Qualifyings aus, wo in den ersten beiden Abschnitten wieder jeweils die langsamsten sechs Fahrer ausscheiden werden. Im Gegensatz zum normalen Qualifying sind die Abschnitte mit zwölf (SQ1), zehn (SQ2) und acht (SQ3) Minuten jedoch etwas kürzer.

Zudem werden die Reifen in den Abschnitten vorgegeben: Medium in SQ1 und SQ2, Soft im letzten Abschnitt SQ3.