Ferrari F2004 von Michael Schumacher kommt als LEGO-Icon!

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Fans können sich darauf freuen, bald ein weiteres Icons-Set von LEGO in das Regal stellen zu können, denn Details zu einem Set über einen Weltmeister-Ferrari von Michael Schumacher sind vor der Veröffentlichung durchgesickert - es geht um den F2004 aus der dominanten Saison 2004, in der Schumacher seinen letzten Titel einfahren konnte.

© Motorsport Images Michael Schumachers Ferrari könnte bald als LEGO-Variante im Regal stehen Zoom Download

Die Lego-Icons-Sets umfassen ein Formel-1-Auto mit einer Länge von etwa 30 Zentimetern sowie den jeweiligen Fahrer. Weitere Sets in der Kollektion sind Nigel Mansell mit dem Williams Racing FW14B sowie Ayrton Senna mit dem McLaren MP4/4.

Die Williams- und McLaren-Sets kosten auf der Webseite des Herstellers jeweils 79,99 Euro, daher ist es wahrscheinlich, dass das Schumacher-Set im gleichen Preisbereich liegen wird.

Der F2004 war eines von Schumachers dominantesten Autos und gewann 15 der 18 Rennen der Saison 2004. Er sicherte Ferrari die sechste Konstrukteurs-Weltmeisterschaft in Folge und Schumacher seinen siebten Fahrertitel.

Die Formel 1 gab ihre Partnerschaft mit LEGO im September 2024 bekannt, die Sets für Vorschulkinder bis hin zu Erwachsenen umfassen soll.

"Der LEGO-Stein hat bei Millionen von Kindern und Erwachsenen auf der ganzen Welt einen Funken der Kreativität und der Leidenschaft fürs Bauen entfacht", sagt Emily Prazer, Chief Commercial Officer der Formel 1.

"Durch diese Partnerschaft werden Fans die Welt der Formel 1 Stein für Stein nachbauen und neu interpretieren können und dabei spielerisch tiefer in die Feinheiten der Mechanik und Technologie hinter dem Sport eintauchen", erklärt sie weiter.

"Wir freuen uns darauf, die Dramatik und Begeisterung der Formel 1 in das leidenschaftliche Netzwerk von Lego-Baumeistern zu bringen und unseren Fans eine weitere Möglichkeit zu geben, den Sport gemeinsam mit Freunden und Familie zu genießen."

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Group, ergänzt: "Bei der LEGO Group haben wir eine stolze Tradition darin, viele Formel-1-Autos in der Vergangenheit aus LEGO-Steinen nachzubilden, und wir sind überzeugt, dass diese neue Partnerschaft dazu beitragen wird, das Spektakel dieses Sports allen Fans noch näherzubringen."

"Sie wird es ihnen ermöglichen, ihre Leidenschaft für den Sport auf immersivere und spannendere Weise zu feiern, und die Kraft der LEGO-Kreativität und -Fantasie wird den Nervenkitzel der Formel 1 weiter verstärken."

"Wir freuen uns darauf, alles zu enthüllen, was diese spannende Partnerschaft sowohl lebenslangen als auch neuen Fans der Marken Formel 1 und LEGO zu bieten hat - zu Hause und an der Rennstrecke", so Goldin.