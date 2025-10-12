  • 12. Oktober 2025 · 09:31 Uhr

    von Alex Harrington, Übersetzung: Markus Lüttgens

Nach Roscoes Tod: Lego-Kunstwerk rührt Lewis Hamilton zu Tränen

Lewis Hamilton teilt auf Instagram ein Lego-Porträt seines verstorbenen Hundes Roscoe - und sorgt für emotionale Reaktionen

(Motorsport-Total.com) - Formel-1-Star Lewis Hamilton hat seine Fans mit einem ganz besonderen Posting zu Tränen gerührt. Der siebenfache Weltmeister teilte auf Instagram ein atemberaubendes Lego-Porträt seines verstorbenen Hundes Roscoe und bedankte sich gleichzeitig für die enorme Anteilnahme aus aller Welt.

Foto zur News: Nach Roscoes Tod: Lego-Kunstwerk rührt Lewis Hamilton zu Tränen

© LAT Images

Lewis Hamilton war vom Geschenk der Fans "wirklich berührt" (Symbolbild) Zoom Download

Das Kunstwerk wurde von zwei Fans erschaffen und zeigt Roscoe in beeindruckender Detailtiefe. In dem dreidimensionalen Lego-Mosaik verstecken sich sogar liebevolle Details wie eine Figur im Ferrari-Rennanzug, ein Formel-1-Auto, Flaschen von Hamiltons Marke Almave und Miniaturen, die an das Outfit erinnern, das Hamilton bei der Met Gala 2024 trug.

"Dieses Lego-Porträt von Roscoe hat mich wirklich berührt", schrieb Hamilton auf Instagram. "Die Liebe zum Detail ist unglaublich und ich kann mir kaum vorstellen, wie lange es gedauert hat. Danke an Karen und Ilona, dass ihr das für mich gemacht und mir geschickt habt."

Ende September 2025 hatte Hamilton den Tod seines geliebten Bulldogs bekanntgegeben. Roscoe war nach einer erneuten Lungenentzündung ins Krankenhaus gekommen und lag zeitweise an lebenserhaltenden Geräten. Der Hund starb kurz vor dem Großen Preis von Singapur, Hamilton war bis zuletzt an seiner Seite.

Roscoe war nicht nur im Formel-1-Fahrerlager eine echte Berühmtheit. Mit 1,5 Millionen Instagram-Followern und einer eigenen Modelkarriere galt er längst als Star auf vier Pfoten. Nach der traurigen Nachricht überschlugen sich die sozialen Medien mit Beileidsbekundungen. Und jetzt sorgt das Lego-Kunstwerk für den nächsten emotionalen Moment.

Hamilton nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinen Fans zu bedanken: "Ich möchte euch allen für die unglaubliche Unterstützung danken. Es tut immer noch sehr weh und wird es wohl immer tun, aber eure Liebe hilft mir enorm. Viele von euch haben selbst Haustiere verloren. Ich weiß, dass Roscoe da draußen viele Freunde hat. Er ist von Liebe und guten Vibes umgeben, so wie er es immer war."

Auch Lego selbst reagierte auf das Foto mit den Worten: "Ein würdiges Denkmal." Ein anderer Fan schrieb: "Wer auch immer dir das geschenkt hat - absolute Legende. Roscoe wird niemals vergessen."

Hamiltons Marke Almave kommentierte schlicht: "Das ist ein Meisterwerk."

