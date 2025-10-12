  • 12. Oktober 2025 · 12:04 Uhr

    von Stefan Ehlen

300 Rennen und kein Ende: Die längsten Karrieren der F1-Geschichte

Nur wenige schaffen es, in der Formel 1 über Jahrzehnte zu bestehen: Diese Fahrer haben Geschichte geschrieben - mit über 300 Grands Prix

(Motorsport-Total.com) - Lange Karrieren sind selten in der Formel 1. Umso beeindruckender sind jene Fahrer, die über Jahre hinweg konstant im Cockpit saßen und Hunderte Grands Prix bestritten haben.

Jeder zusätzliche Start steht nicht nur für sportliche Ausdauer, sondern auch für die Fähigkeit, sich an wechselnde Reglements, Autos und Teams anzupassen - und über die Jahre hinweg den Speed zu bewahren.

Unsere neue Formel-1-Fotostrecke erzählt die Geschichte der Fahrer, die jeweils über 300 Grands Prix bestritten und damit ganze Jahrzehnte geprägt haben. 300 Grands Prix - das sind rund ein Viertel aller bisher ausgetragenen WM-Rennen.

Formel-1-Fahrer mit über 300 Rennstarts

Und natürlich hat diese Betrachtung einen großen Schönheitsfehler: Sie lässt außer Acht, dass Formel-1-Saisons früher deutlich kürzer waren. Ein Beispiel: Im ersten Jahr der Weltmeisterschaft wurden nur sieben Grands Prix absolviert. 2025 sind es 25. Heutige Fahrer haben also deutlich größere Chancen, im Laufe ihrer Karriere viele Rennstarts zu sammeln.

Alonso und Hamilton: Sie fahren, fahren, fahren ...

Zwei aktuelle Formel-1-Fahrer gehören zu diesen "Dauerbrennern": Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Die beiden Weltmeister sind seit über 15 Jahren in der Formel 1 aktiv und haben Rennsiege für unterschiedliche Teams erzielt. Und noch sind ihre Laufbahnen in der Formel 1 nicht zu Ende - sie bauen ihre Bilanzen also weiter aus.

Andere Fahrer hingegen sind schon abgetreten - zu ihrer Zeit als Rekordhalter mit den meisten Rennteilnahmen. Rubens Barrichello ist ein gutes Beispiel: Der Brasilianer fuhr ab 1993 für Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn und Williams in der Formel 1. 2002 und 2004 belegte Barrichello jeweils WM-Rang zwei hinter Michael Schumacher.

Apropos Schumacher: Auch "Schumi" taucht in der Rangliste der Formel-1-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Teilnahmen auf, genau wie zwei weitere Weltmeister. Auch ihre Geschichten schildert unsere Fotostrecke.

