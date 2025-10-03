  • 03. Oktober 2025 · 09:29 Uhr

    von Sönke Brederlow, Co-Autor: Filip Cleeren

"Herzerwärmend": Hamilton bedankt sich für große Anteilnahme nach Roscoe-Tod

Vor dem Großen Preis von Singapur bedankt sich Ferrari-Star Lewis Hamilton für die riesige Anteilnahme, die er nach dem Tod seiner Bulldogge Roscoe erfahren hat

(Motorsport-Total.com) - Hinter Lewis Hamilton liegen schwere Tage: Der Rekordweltmeister musste sich von seiner Bulldogge Roscoe verabschieden, die nach einem Herzstillstand eingeschläfert werden musste. Vor dem Großen Preis von Singapur findet der Brite nun Worte des Dankes für die immense Anteilnahme aus aller Welt.

Foto zur News: "Herzerwärmend": Hamilton bedankt sich für große Anteilnahme nach Roscoe-Tod

© Formula 1

Lewis Hamilton bedankt sich für die riesige Anteilnahme

Sein bewegender Instagram-Post, den Hamilton am Montag veröffentlichte, erhielt innerhalb weniger Tage knapp zehn Millionen Likes. Darüber hinaus erreichten Hamilton unzählige Beileidsbekundungen von Fahrerkollegen, Teams, der FIA sowie der Formel 1 selbst.

"Ja, sehr viele Nachrichten", verrät der 40-Jährige, der sich tief berührt zeigt: "Ehrlich gesagt ist es ziemlich überwältigend zu sehen, wie viele Menschen Roscoe auf der ganzen Welt berührt hat, und es war wirklich herzerwärmend, das zu erfahren."

"Ich konnte nicht jedem antworten, aber er war das Wichtigste in meinem Leben, und deshalb war es eine sehr schwierige Erfahrung", gibt Hamilton zu. "Und ich weiß, dass so viele Menschen auf der Welt Ähnliches erlebt haben und wissen, wie es ist, ein Haustier zu haben, das einem eine so unglaubliche Liebe schenkt."

Anteilnahme "wurde von mir sehr geschätzt"

Mit Wehmut blickt Hamilton auf die gemeinsame Zeit mit Roscoe zurück, der ihn jahrelang auch ins Fahrerlager begleitete, zuletzt beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, nachdem sich der Vierbeiner bereits von einer schweren Lungenentzündung erholt hatte. "Es ist ein wundervolles Erlebnis", fasst der Brite zusammen.

Trotz des schmerzlichen Verlusts will Hamilton den Fokus auf die Rennstrecke richten. "Aber nun freue ich mich einfach darauf, wieder ins Auto zu steigen und das zu tun, was ich hier liebe", betont der Ferrari-Pilot, der in Singapur so schnell wie möglich in den sportlichen Alltag zurückkehren möchte.

Ob er dabei ein besonderes Ergebnis für Roscoe im Sinn habe? "Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die ein gutes Ergebnis von meiner Seite und von unserem Team verdienen: die Tifosi, die Menschen, die mich begleiten, und all jene, die sich nach mir erkundigt und mich im Laufe des ganzen Jahres, aber insbesondere in dieser Woche, so unterstützt haben."

"Ich denke, es sind genau diese Momente, in denen man wirklich erkennt, wer für einen da ist", blickt Hamilton auf die vergangenen Tage zurück: "Und das war, wie gesagt, überwältigend zu erleben und wurde von mir sehr geschätzt."

