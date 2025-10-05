  • 05. Oktober 2025 · 12:03 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Übersetzung: Stefan Ehlen

"Daft Punk lässt grüßen": Hamilton sorgt mit Goldhelm für Wirbel in Singapur

Gold, Glitzer und Glamour: Lewis Hamilton begeistert in Singapur mit spektakulärem Helmdesign - die Netzreaktionen überschlagen sich

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton tritt beim Grand Prix von Singapur 2025 auf dem Marina Bay Circuit mit einem besonderen Helmdesign in goldener Chromoptik an - und sorgte sofort für Begeisterung bei den Fans.

Foto zur News: "Daft Punk lässt grüßen": Hamilton sorgt mit Goldhelm für Wirbel in Singapur

© LAT Images

Lewis Hamilton mit Goldhelm beim Formel-1-Rennen in Singapur 2025 Zoom Download

Der Helm funkelte unter den Lichtern des Stadtkurses, und in den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Ein Fan kommentierte auf Reddit: "Da sind auch Glitzerpartikel drin. Sah im zweiten Freien Training unter den Lichtern supercool aus." Ein anderer fügte hinzu: "Erinnert mich an die genialen Helme, die Sebastian Vettel früher in Singapur getragen hat."

Ein weiterer Fan schrieb: "Dieser Helm passt einfach perfekt zum Rennanzug."

Und jemand ergänzte: "Wenn Ferrari jemals wieder eine WM gewinnt, sollten sie Gold in die Lackierung aufnehmen - dieser Helm sieht in Kombination mit dem Auto einfach fantastisch aus."

Formel-1-Quiz

Mit welchem Teamkollegen startete Lewis Hamilton in die Formel-1-Saison 2025?

Patrick Tambay Luiz Razia Charles Leclerc Nigel Mansell

Teste Dich jetzt im Formel-1-Quiz und vergleiche Dich mit anderen Usern

Auch andere Fans äußerten sich begeistert: "Ehrlich gesagt, ich liebe das total. Ich würde sofort ein Miniaturmodell davon kaufen", schrieb ein anderer Reddit-Nutzer. "Erinnert mich total an Daft Punk", kommentierte User "MrCelroy".

User "Misfit_Cookie_423" postete: "Ich habe das Gefühl, er hat diesen Helm schon mal getragen? Ich liebe ihn und freue mich, ihn wiederzusehen. Oder war es ein ähnlicher mit Glitzer, aber in anderen Farben? Ich weiß, es ist noch nicht so lange her."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

"Ich liebe das Funkeln, aber seit Nico Rosberg mal erzählt hat, dass er 2016 wegen des Gewichts alles Mögliche vom Auto geworfen hat - sogar die Metallicfarbe seiner Helme -, denke ich immer bei solchen Spezialdesigns: Glitzer sind winzige Partikel, die sich summieren, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt! Aber unter den Lichtern sieht es einfach spektakulär aus!"

Lewis Hamilton startet von P6 in Singapur

Sportlich lief es für Hamilton hingegen durchwachsen: Er qualifizierte sich als Sechster für den Grand Prix von Singapur, direkt vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf Rang sieben.

"Das Auto hat sich im Allgemeinen das ganze Wochenende über gut angefühlt", erklärte der Ferrari-Fahrer nach dem Qualifying. "In Q1 war das Auto gut, die Reifen fühlten sich gut an. Aber in den folgenden Sessions - besonders im ersten Versuch in Q2 - war es schwieriger."

Hamilton kritisierte anschließend das Ferrari-Timing: "Wir stehen oft als Letzte in der Warteschlange, verlieren dadurch viel Reifentemperatur, und jedes Mal, wenn das passiert, fallen wir weiter zurück. Das ist jedes Wochenende dasselbe."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Ferrari gesteht sich ein: Haben die Reifen nicht im Griff Ferrari gesteht sich ein: Haben die Reifen nicht im Griff
Foto zur News: Nach Singapur-Trainings: Fahrer weiter uneins über Nach Singapur-Trainings: Fahrer weiter uneins über Kühlwesten
Foto zur News: Ernüchterung bei Ferrari: Charles Leclerc sieht 2025 keine Ernüchterung bei Ferrari: Charles Leclerc sieht 2025 keine Siegchance mehr
Foto zur News: "Herzerwärmend": Hamilton bedankt sich für große Anteilnahme "Herzerwärmend": Hamilton bedankt sich für große Anteilnahme nach Roscoe-Tod
Foto zur News: "Mein bester Freund": Hamiltons Hund Roscoe ist gestorben "Mein bester Freund": Hamiltons Hund Roscoe ist gestorben
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Samstag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Brasilien
Sao Paulo
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige InsideEVs