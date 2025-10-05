"Daft Punk lässt grüßen": Hamilton sorgt mit Goldhelm für Wirbel in Singapur

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton tritt beim Grand Prix von Singapur 2025 auf dem Marina Bay Circuit mit einem besonderen Helmdesign in goldener Chromoptik an - und sorgte sofort für Begeisterung bei den Fans.

© LAT Images Lewis Hamilton mit Goldhelm beim Formel-1-Rennen in Singapur 2025 Zoom Download

Der Helm funkelte unter den Lichtern des Stadtkurses, und in den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen. Ein Fan kommentierte auf Reddit: "Da sind auch Glitzerpartikel drin. Sah im zweiten Freien Training unter den Lichtern supercool aus." Ein anderer fügte hinzu: "Erinnert mich an die genialen Helme, die Sebastian Vettel früher in Singapur getragen hat."

Ein weiterer Fan schrieb: "Dieser Helm passt einfach perfekt zum Rennanzug."

Und jemand ergänzte: "Wenn Ferrari jemals wieder eine WM gewinnt, sollten sie Gold in die Lackierung aufnehmen - dieser Helm sieht in Kombination mit dem Auto einfach fantastisch aus."

Auch andere Fans äußerten sich begeistert: "Ehrlich gesagt, ich liebe das total. Ich würde sofort ein Miniaturmodell davon kaufen", schrieb ein anderer Reddit-Nutzer. "Erinnert mich total an Daft Punk", kommentierte User "MrCelroy".

User "Misfit_Cookie_423" postete: "Ich habe das Gefühl, er hat diesen Helm schon mal getragen? Ich liebe ihn und freue mich, ihn wiederzusehen. Oder war es ein ähnlicher mit Glitzer, aber in anderen Farben? Ich weiß, es ist noch nicht so lange her."

"Ich liebe das Funkeln, aber seit Nico Rosberg mal erzählt hat, dass er 2016 wegen des Gewichts alles Mögliche vom Auto geworfen hat - sogar die Metallicfarbe seiner Helme -, denke ich immer bei solchen Spezialdesigns: Glitzer sind winzige Partikel, die sich summieren, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt! Aber unter den Lichtern sieht es einfach spektakulär aus!"

Lewis Hamilton startet von P6 in Singapur

Sportlich lief es für Hamilton hingegen durchwachsen: Er qualifizierte sich als Sechster für den Grand Prix von Singapur, direkt vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc auf Rang sieben.

"Das Auto hat sich im Allgemeinen das ganze Wochenende über gut angefühlt", erklärte der Ferrari-Fahrer nach dem Qualifying. "In Q1 war das Auto gut, die Reifen fühlten sich gut an. Aber in den folgenden Sessions - besonders im ersten Versuch in Q2 - war es schwieriger."

Hamilton kritisierte anschließend das Ferrari-Timing: "Wir stehen oft als Letzte in der Warteschlange, verlieren dadurch viel Reifentemperatur, und jedes Mal, wenn das passiert, fallen wir weiter zurück. Das ist jedes Wochenende dasselbe."