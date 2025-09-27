So will David Coulthard die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin finden

(Motorsport-Total.com) - Als David Coulthard beim Großen Preis von Großbritannien 2022 "More Than Equal" ins Leben rief, klang das Vorhaben kühn, fast schon gewagt: eine gemeinnützige Initiative mit dem klaren Ziel, die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin zu finden und zu fördern.

© More Than Equal More Than Equal: David Coulthard und sein Team wollen Frauen fördern

Drei Jahre später, während des Wochenendes des Großen Preises der Niederlande in einem Strandclub in Zandvoort, sprach Mitgründer Coulthard mit der niederländischen Ausgabe von Motorsport.com vor dem Hintergrund zweier großer Ankündigungen.

Erstens: Der Einrichtung eines Beirats mit hochkarätigen Persönlichkeiten aus Motorsport und Wirtschaft. Zweitens: Einer strategischen Partnerschaft mit Avenga, einem Spezialisten für Daten und Engineering, um eine moderne Analyseplattform aufzubauen. Beide Schritte sollen More Than Equal mehr Glaubwürdigkeit verleihen und die Werkzeuge verbessern, während die Initiative in ihrer Entwicklung einen Gang hochschaltet.

"Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Methoden zur Datenerhebung so etabliert haben, dass wir ein deutlich besseres Verständnis dafür bekommen, welche Frauen im Motorsport aktiv sind und welche Talente gerade aus dem Kartsport nachkommen", sagte Coulthard.

"Und ich bin stolz darauf, dass wir einen Beirat zusammengestellt haben, der keine Alibifunktion erfüllt. Das sind Top-Leute, die uns wirklich beraten und unterstützen. Sie verleihen uns außerdem Glaubwürdigkeit. Wir sind also nicht irgendeine zufällige Stiftung - wir sind anerkannt, Teil der Formel-1-Community und der F1-Academy." More Than Equal ist offizieller Partner für Fahrerperformance und Forschung der F1-Academy.

Datenbasierte Methoden

Von Beginn an setzte More Than Equal auf evidenzbasierte Arbeit. Coulthard betont, wie wichtig Daten statt Meinungen sind: "Wer einfach behauptet, etwas sei Fakt, obwohl es das nicht ist, den stellen wir richtig. Deshalb arbeiten wir datenbasiert, nicht meinungsbasiert."

Dieses Prinzip führte zu erheblichen Investitionen in Forschung. Fran Longstaff, Leiterin der Forschung, sagte einer ausgewählten Medienrunde beim Event in Zandvoort: "Als ich diese Rolle übernahm, war eine meiner ersten Fragen: Wie sieht ein guter Fahrer aus?"

Frauen in der Formel 1: Sie nahmen an Grands Prix teil Fotostrecke

"Was macht einen erfolgreichen Fahrer in Formel 4, Formel 3 oder Formel 2 aus? Welche Zutaten braucht es? Antworten darauf gab es kaum. Vor zehn Jahren gab es weniger als 30 Studien darüber, was einen erfolgreichen Rennfahrer ausmacht."

Die Partnerschaft mit Avenga soll diese Wissenslücke schließen. "Das System soll Rennleistung mit allen anderen relevanten Aspekten der Performance verknüpfen, damit wir die Fahrer besser identifizieren, überwachen, vergleichen und ihre Leistung vorhersagen können", erklärte Longstaff. "Ich sehe das System, das wir aufbauen, als das Gehirn von More Than Equal."

Bereits jetzt wird die Plattform für die Fahrerauswahl genutzt: "Wir erfassen Rennergebnisse weltweit, nach Geschlecht und Alter markiert, sodass wir die verschiedenen Aspekte der Performance genau analysieren können. So erkennen wir, wer sich besonders schnell entwickelt und interessant ist. Das nutzen wir, um Entscheidungen zu validieren - nicht nach Bauchgefühl, sondern präzise und forensisch."

Hochkarätige Unterstützung

Die zweite Ankündigung in Zandvoort betraf den Beirat von More Than Equal, der aus Spitzenvertretern von Motorsport und Wirtschaft besteht. Unter anderem gehören dazu McLaren-Racing-CEO Zak Brown, F1-Academy-Geschäftsführerin Susie Wolff, die dreifache W-Serie-Championesse Jamie Chadwick, ehemalige F1-Direktorin für Hospitalities Kate Beavan, Performance-Spezialistin Annastiina Hintsa und AVL-Motorsport-Direktorin Ellen Lohr.

"Das sind Spitzenleute, die Veränderungen beeinflussen können", sagte Coulthard. "Inspirierende Persönlichkeiten an Bord zu haben bedeutet, dass wir Menschen haben, die gewohnt sind, große, schnelle Entscheidungen zu treffen. Sie werden uns enorm unterstützen und uns gleichzeitig eine größere Stimme in den internationalen Medien verschaffen."

Auf die Frage, wie wichtig Persönlichkeiten aus dem F1-Umfeld wie Susie Wolff und Zak Brown im Beirat sind, antwortete Coulthard: "Das ist enorm wichtig, weil sie die sichtbaren Führungskräfte des Sports sind. Nehmen wir Susie: Sie ist selbst durch die Ränge des Motorsports aufgestiegen, und ich kenne ihren Kampfgeist noch aus unserer gemeinsamen Zeit im DTM-Team nach meiner Formel-1-Karriere. Sie zeigt denselben Ehrgeiz auch in ihrer Geschäftsrolle."

"Um die Besten zu finden und zu fördern, brauchen wir die Unterstützung der Besten - und sie gehören definitiv dazu. Es ist großartig, dass sie das Potenzial des Programms sehen."

Forderung nach technischen Anpassungen

Am Donnerstag wurde bekannt, dass More Than Equal gemeinsam mit der F1 Academy physische und kognitive Tests beim bevorstehenden Rookie-Test durchführen wird, der am 17. und 18. September auf dem Circuito de Navarra in Spanien stattfindet.

"Wir sind hier, um zu unterstützen", erklärte Coulthard in Zandvoort und verdeutlichte, wie die Stiftung die Arbeit der F1-Academy ergänzt. "Die W-Serie konnte sich nicht halten, aber zum Glück gibt es die F1-Academy, die im Grunde das ist, was die W-Serie war. Und sie haben das, was ich wollte: die Unterstützung der Formel-1-Teams."

Die datenbasierte Herangehensweise führte Coulthard auch dazu, technische Änderungen in anderen Junior-Klassen zu fordern. "In der Formel 3 und Formel 2 gibt es keine Servolenkung. Es ist hart, schwierig, und das wird dann zur Ablenkung, statt einfach ein Teil des Spiels zu sein."

"Formel-1-Autos haben Servolenkung. Sie lassen sich bei hohen Geschwindigkeiten extrem leicht lenken. Warum bestrafen wir dann diese jungen Männer und Frauen? Weil irgendein Promoter sagt: 'Niemand beschwert sich?' Natürlich beschwert sich niemand, weil alle nur versuchen zu gewinnen!"

"Ich habe das angesprochen, Susie auch", machte Coulthard deutlich. "Man kann gegen den Strom der Fakten schwimmen, aber es bleibt eine Tatsache. Und sie muss adressiert werden, wenn wir gleiche Bedingungen schaffen wollen."

Familiäre Unterstützung

Neben Strukturen und Partnerschaften betont Coulthard die Bedeutung der Familie. "Das sieht man schon im Kartsport", sagte er. "Da fahren Mädchen und Jungen gegeneinander - und beide gewinnen. Aber es wird komplizierter, sobald es mehr als ein Hobby ist und teuer wird.

© Motorsport Images Jamie Chadwick gehört zum Team der Organisation

"Glauben die Familien wirklich an eine Karrierechance? Und sind sie bereit, genauso in die Mädchen zu investieren wie in die Jungen? Schließlich beobachten wir Männer schon so lange in Formel 1 und anderen Profi-Serien."

"Familiäre Unterstützung ist unglaublich wichtig, weil es ein enormes Engagement von klein auf erfordert", fuhr Coulthard fort. "Ich bin jedes Wochenende gefahren, und aufwachsen in Schottland bedeutete, dass man für den Wettbewerb nach Süden und dann nach Europa reisen musste. Ohne familiäre Unterstützung wäre das nicht möglich gewesen."

"Jetzt haben wir die echte Möglichkeit, Talente früh zu erkennen - Kinder, die zum ersten Mal ins Kart steigen und von Natur aus ein besonderes Talent zeigen. Aber Talent allein reicht nicht. Wenn sie älter werden, müssen wir sie begleiten und vor typischen Stolperfallen in der Jugend bewahren. Es erfordert volle Unterstützung und hundertprozentiges Commitment."

Der Weg nach vorne

Drei Jahre nach dem Start in Silverstone hat More Than Equal den Fokus von Advocacy auf Infrastruktur verschoben. Mit einem einflussreichen Beirat, der Power von Datenanalyse durch Avenga und einem wachsenden Pool junger Fahrer, die bewertet werden, hat sich die Initiative als bedeutender Player in der Entwicklung weiblicher Fahrer etabliert.

Herausforderungen bleiben - von der Finanzierung bis zu strukturellen Problemen in den Junior-Klassen -, doch das Projekt verfügt nun über Governance, Partner und Werkzeuge, um weiblichen Talenten fairere Chancen zu geben.

In allen Kommunikationsmaterialien bleibt More Than Equal bei seinem Ziel: die erste weibliche Formel-1-Weltmeisterin zu finden.

Coulthard spricht offen über die noch bestehenden Hürden: "Wie bei allen Projekten gilt: Hätten wir mehr Geld und mehr Leute, könnten wir mehr Regionen erreichen und unterstützen. Ein Wunder kann man nicht erzwingen - um eine Zeile aus einem Robbie-Williams-Song zu nutzen. Das Wunder muss da sein. Wir müssen es nur finden und fördern."

Wie wird More Than Equal wissen, ob es erfolgreich ist? Für Coulthard liegt der Horizont bei fünf Jahren klar: "Mehr weibliche Talente in Formel 3 und Formel 2. Und mehr Mädchen, die Kart fahren, weil sie eine klare Route in die Formel 1 sehen."

Auf die Frage, wann mit der nächsten weiblichen Formel-1-Fahrerin zu rechnen sei, antwortete Coulthard: "Ich wünschte, ich könnte sagen: nächste Woche Dienstag. Aber es wird in den kommenden Jahren passieren. Einen genauen Zeitplan kann ich nicht nennen. Es gibt junge Männer in Formel 2, die vielversprechend aussehen - aber heißt das, dass sie es in die Formel 1 schaffen? Der Weg nach oben ist sehr eng."

Wenn der lang ersehnte Durchbruch endlich kommt, wird der Motorsport das mit offenen Armen begrüßen - und, um Robbie Williams noch einmal zu zitieren, "she's the one". Coulthard fügte hinzu: "Dann wird es definitiv keine Alibifunktion sein. Es wird aufgrund von Leistung geschehen. Und der Sport wird das mit offenen Armen aufnehmen. So sollte es sein."

"Ich bin überzeugt, dass wir noch in meiner Lebenszeit ein Supertalent in der Formel 1 sehen werden, weil es nicht von der Physis abhängt. Einige Fahrer sind klein, andere groß - es geht nicht um Körperkraft, sondern um Entscheidungsfähigkeit, mentale Stärke. Und ich glaube nicht, dass jemand die Intelligenz von Frauen infrage stellen würde. Ich sicherlich nicht!"