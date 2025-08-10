David Coulthard gibt zu: Hatte mit Bulimie zu kämpfen!

(Motorsport-Total.com) - Der frühere Formel-1-Fahrer David Coulthard hat offen über seine früheren Probleme mit einer Essstörung in den Anfängen seiner Motorsportkarriere gesprochen. In einem Interview im High Performance Podcast erklärt der 54-Jährige, dass er während seiner Kartzeit im Alter von elf bis 16 Jahren unter Bulimie litt - ohne jemals mit jemandem darüber gesprochen zu haben.

© circuitpics.de David Coulthard hatte früher mit Essstörungen zu kämpfen Zoom Download

"Ja, [ich hatte mit Bulimie zu kämpfen]", bestätigt Coulthard. "Ich habe es nicht als Druck empfunden. Für mich war es notwendig, um das Gewicht zu schaffen. Man kennt das von Jockeys, die in Saunen schwitzen, um abzunehmen und das Gewichtslimit für ein Rennen einzuhalten. Bei Boxern ist es wahrscheinlich ähnlich, bei Turnern vermute ich es auch."

"Es gibt viele, die unter Bulimie oder Anorexie leiden, weil sie ein gestörtes Körperbild haben und im Spiegel nicht sehen, was sie als ihr wahres Selbst empfinden. Ich bin auf die Waage gestiegen, war ein Pfund zu schwer - das hätte meine Leistung beeinträchtigt", so der ehemalige F1-Pilot weiter.

"Ich habe mich als Teenager zweimal täglich gewogen: morgens nach dem Aufstehen und abends vorm Schlafengehen. Das gab mir einen Durchschnittswert, und ich konnte ein paar Tage vorher einschätzen, ob ich für das Rennwochenende im Soll bin. Ich war groß für meine Fahrergeneration - das machte das Gewichtmachen schwieriger."

Nachteile beim Gewicht

"In der Kart-Juniorenklasse ist man von elf bis 16 Jahren aktiv - mit elf Jahren musste ich viel Ballast im Kart mitführen, weil ich gegen ausgewachsene Männer fuhr, die schon in der Pubertät waren und sich rasierten", so der Schotte.

"Aber mit 15, 16 war ich groß, und das zulässige Gewicht war immer noch auf einen Elfjährigen ausgelegt - also war es ein ständiger Kompromiss. Es war ein notwendiges Übel, über das ich mit niemandem sprach. Ich wusste einfach: Wenn ich zu schwer war, würde das Abendessen nicht in mir bleiben."

Coulthard schaffte es, seine Gewichtsthematik zu überwinden, als er vom Kartsport in den Formelsport überging: "Als ich in den Formelsport wechselte, war ich für einen 17-Jährigen relativ leicht, weil ich mich durch meine späten Teenagerjahre quasi ausgehungert hatte - dadurch hatte ich Platz, in meinen Körper hineinzuwachsen."

"In höheren Klassen wie der Formel 1 gibt es ein Mindestgewicht, ich glaube, das kombinierte Gewicht von Fahrer und Sitz liegt bei 80 Kilogramm. So können Leute wie Max Verstappen gegen Fahrer wie Yuki [Tsunoda] fahren, der wahrscheinlich 60 Kilo wiegt. Max muss wohl bei über 70 Kilogramm liegen."

Verhandlungsargument für Alain Prost

Der Schotte kommt auch noch auf die früheren Zeiten zu sprechen und erinnert sich an eine Taktik von Alain Prost: "Er verhandelte mit Teams und sagte: 'Nigel Mansell ist mein Teamkollege, er wiegt 78 Kilo. Ich wiege 58 Kilo. Zehn Kilo bedeuten drei Zehntel pro Runde. Wie viel würdet ihr zahlen, um diese drei Zehntel zu bekommen?'"

"Er konnte also garantieren, dass er durch das geringere Gewicht eine halbe Sekunde schneller war als seine Teamkollegen - ohne zu pushen", so Coulthard. "So verhandelte er sich ein höheres Gehalt - weil er ein guter Fahrer war und klein. Dann wurde Ende der 80er oder Anfang der 90er das Gewicht des Fahrers mit einbezogen."

© Motorsport Images Für Alain Prost war Gewicht ein Verhandlungsargument Zoom Download

"Der Fahrer musste also ein Mindestgewicht mitbringen - was zwar dazu führte, dass Alain später 1993 noch einen WM-Titel gegen Damon Hill holte, aber den Gewichtsvorteil aus seiner Anfangszeit hatte er nicht mehr."

Coulthard weiter: "Es ging mir auch darum, keinen Nachteil zu haben. Wenn ich zu schwer war, hatte ich einen Nachteil. Einen echten Vorteil hätte ich gehabt, wenn es gar keine Gewichtsvorgaben gegeben hätte: dann hätte ich mich noch weiter runterhungern können. Aber klar: Man sucht immer nach jedem kleinen Vorteil, den man bekommen kann."