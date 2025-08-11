"Persönliche Rechnung begleichen?" Nicht mit Cadillac!

(Motorsport-Total.com) - Valtteri Bottas ist ein Kandidat für ein Formel-1-Cockpit bei Cadillac. Doch für Cadillac-Teamchef Graeme Lowdon ist es "nicht das größte Ziel", ehemaligen Formel-1-Fahrern zum Comeback zu verhelfen.

Lowdon sagte im Podcast High Performance: "Jeder will sich noch einmal beweisen, aber unser Team ist nicht dafür da, jemandem als Bühne zu dienen, um der Welt etwas zu beweisen."

"In unserem Team kann jemand zeigen, was er kann - natürlich. Wir sind jedoch kein Mittel für ein politisches Statement."

"Der Fahrer muss das Beste geben für das Team und sollte für das Team um ihn herum motiviert sein. Deshalb bin ich weniger überzeugt von Leuten, die vor allem eine persönliche Rechnung begleichen wollen", sagte Lowdon.

Warum Bottas trotzdem ein Cadillac-Kandidat ist

Bottas bleibt dennoch ein Thema für Cadillac. Teamchef Lowdon schließt explizit niemanden aus: "Wir sprechen mit jedem einzelnen, denn jeder will dieses Cockpit." (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen live bei Sky verfolgen!)

Bottas selbst hat immer wieder Andeutungen zu Cadillac gemacht. Er postete zum Beispiel ein Video von einem Cadillac-Straßenwagen und machte Wortspiele mit dem Cadillac-Sitz im Fahrzeug.

Dass er auf den Cadillac-"Sitz" in der Formel 1 spekuliert, ist offensichtlich. Es ist vermutlich seine einzige Chance auf eine Formel-1-Rückkehr als Stammfahrer.

Toto Wolff macht Werbung für Bottas

Laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff "verdient" Bottas ein Stammcockpit in der Formel 1. In einem Video seines Rennstalls erklärte Wolff: "Wenn einer unserer Stammfahrer plötzlich eine Fischvergiftung hätte, würden wir einfach Valtteri ins Auto setzen und er wäre sofort schnell." Das spreche für die Qualität des Finnen.

Doch Bottas ist aktuell nur Ersatzfahrer bei Mercedes und ohne Stammplatz in der Formel 1. Das könnte sich zur Saison 2026 ändern, wenn US-Marke Cadillac einsteigt - sofern Bottas dort den Zuschlag erhält.

Nun sagte Wolff über Bottas' Comeback-Chancen: "Hoffentlich öffnet sich diese Tür bald." Dann fügte er vielsagend hinzu: "Es bleibt spannend."

Bottas hat sich zuletzt auch bei Alpine ins Gespräch gebracht: Dort strauchelt Franco Colapinto. Der Argentinier hat als Nachfolger von Jack Doohan bisher keine Punkte gesammelt und steht teamintern unter Druck.