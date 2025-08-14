  • 14. August 2025 · 12:26 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Ronald Vording

Fittipaldi schwärmt - und erklärt, warum Verstappen unschlagbar ist

Emerson Fittipaldi erklärt, warum Max Verstappen für ihn der beste Fahrer im Feld ist - und fast allein Red Bulls Punkte einfährt

(Motorsport-Total.com) - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Emerson Fittipaldi hält Max Verstappen für den aktuell besten Fahrer im Feld. (ANZEIGE: Alle Formel-1-Rennen 2025 live bei Sky sehen!)

Fittipaldi sagte im Gespräch mit Motorsport.com Niederlande, einer Schwesterplattform von Formel1.de und Motorsport-Total.com bei Motorsport Network: "Als Rennfahrer bewegt sich Max auf einem anderen Level. Selbst wenn das Auto nicht gut ist, trägt er es auf seinen Schultern."

Das unterstreicht ein Blick auf den WM-Zwischenstand nach 14 von 24 Rennwochenenden in der Formel-1-Saison 2025: Verstappen hat nach zwei Grand-Prix-Siegen bereits 187 Punkte erzielt und steht damit auf dem dritten Platz in der Fahrerwertung. Verstappen hat lediglich beim Österreich-Grand-Prix keine Punkte gesammelt.

Das zweite Red-Bull-Auto dagegen - zunächst gefahren von Liam Lawson, seit dem dritten Rennwochenende von Yuki Tsunoda - ist bislang nur dreimal in die Punkteränge gefahren. Während Lawson bei Red Bull komplett punktelos geblieben ist, hat Tsunoda sieben Punkte erzielt.

Das bedeutet: Verstappen allein hat 96 Prozent der diesjährigen Red-Bull-Punkte gesammelt.

Für Fittipaldi ist deshalb klar: "Wenn ich ein Formel-1-Team hätte, wäre Max meine erste Wahl."

Warum sich Fittipaldi für 2026 keine Prognose zutraut

Doch erstens hat Fittipaldi kein Formel-1-Team mehr - das Familienteam startete von 1975 bis 1982 mit mäßigem Erfolg in der Weltmeisterschaft (mehr dazu in der Formel-1-Datenbank!) - und zweitens hat Verstappen kürzlich seinen Verbleib bei Red Bull bestätigt.

Eine Prognose traut sich Fittipaldi aber nicht zu: "Bei all den Neuerungen im nächsten Jahr weiß man nie, was passieren wird und wie die einzelnen Teams abschneiden. Aber eines weiß ich sicher: Max wird in jedem Auto schnell sein."

Letzteres hat Verstappen vor einigen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Er fuhr mit einem GT3-Sportwagen von Ferrari einige Runden auf der legendären Nürburgring-Nordschleife und erzielte dabei einen Streckenrekord.

