  • 13. August 2025 · 11:01 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Stefan Ehlen

Ralf Schumacher warnt: Norris und Piastri kurz vor dem großen Knall

Ralf Schumacher und Günther Steiner sind sich sicher: Es kracht noch zwischen Lando Norris und Oscar Piastri im Formel-1-Titelkampf 2025

(Motorsport-Total.com) - "Wenn sie so weitermachen, dann fahren sich Lando Norris und Oscar Piastri dieses Jahr noch in die Karre", sagt Ralf Schumacher im Sky-Podcast "Backstage Boxengasse". Der frühere Formel-1-Fahrer spricht damit aus, was viele vermuten: dass das Teamduell bei McLaren um den WM-Titelgewinn 2025 nach der Sommerpause eskaliert.

Foto zur News: Ralf Schumacher warnt: Norris und Piastri kurz vor dem großen Knall

© Sutton Images

Oscar Piastri im Duell mit seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris Zoom Download

Beim Ungarn-Grand-Prix wäre es bereits fast passiert: Piastri wagte kurz vor Rennende eine Attacke gegen Norris, verbremste sich jedoch und verfehlte das Heck seines Teamkollegen nur knapp.

"Es war mehr Glück als Verstand, dass die beiden sich da nicht berührt haben", meint Schumacher. Allein diese Szene zeige, "wie viel Druck da drauf ist" bei McLaren. "Und je mehr Druck auf dem Kessel ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Fehler machst."

"Deshalb glaube ich: Entweder müssen sie sich alle einmal hinsetzen und ein bisschen Gas rausnehmen. Oder wir werden irgendwann Zak Brown vor uns haben, der stinksauer ist, weil zwei McLaren nicht angekommen sind."

Laut dem früheren Formel-1-Teamchef Günther Steiner kann ein solches Szenario bei McLaren "jederzeit" eintreten. "Es hat ja schon mehrfach fast gekracht. Da war oft Glück im Spiel. Deshalb sage ich: Dass es zwischen den beiden irgendwann kracht, ist fast unausweichlich", erklärt Steiner im Gespräch mit web.de.

Was McLaren-Boss Brown zur Crashgefahr sagt

McLaren-Boss Brown zeigt sich realistisch: "Wir wissen natürlich, dass Zwischenfälle passiert sind und auch wieder passieren werden. Entscheidend ist, wie gut man auf solche Momente vorbereitet ist und wie man mit ihnen umgeht."

Der Kanada-Grand-Prix habe McLaren bereits einer Zerreißprobe unterzogen. Dort waren Norris und Piastri im Positionskampf kollidiert - Verursacher Norris schied sofort aus, Piastri fuhr weiter. Doch die Situation eskalierte nicht.

Die Fehler von Lando Norris im WM-Kampf 2025

Deshalb sagt Brown: "Montreal war ein glänzendes Beispiel dafür, wie hervorragend alle mit der Situation umgegangen sind."

Das muss bei möglichen künftigen Zwischenfällen aber nicht der Fall sein. Dessen ist sich Brown bewusst: "Ich bin nicht naiv. Das Adrenalin und der Druck werden steigen." Er erwartet dennoch eine "weiterhin harmonische Zusammenarbeit" von Norris und Piastri - obwohl sich der Titelkampf weiter zuspitzt.

Brown erklärt die McLaren-Haltung

Denn nach 14 von 24 Rennwochenenden liegen nur neun Punkte zwischen WM-Tabellenführer Piastri und Norris als seinem schärfsten Verfolger. Das ist etwas mehr als der Unterschied zwischen einem ersten und einem zweiten Platz - so knapp ist das Teamduell bei McLaren.

Deshalb will Brown seine Fahrer weiter frei fahren lassen: "Nichts gefällt uns mehr, als den beiden dabei zuzusehen, wie sie sich duellieren. Uns ist das Risiko zwar bewusst, aber wir werden Oscar und Lando die gleichen Chancen geben. Möge also der Bessere gewinnen!"

Diese Haltung ist "aufregend für uns und für die Formel 1", meint Brown. "Die Vorteile dieser Vorgehensweise überwiegen bei Weitem die Konsequenzen - auch wenn wir wissen, dass Zwischenfälle passieren können."

Was Steiner über McLaren denkt

Ex-Teamchef Steiner applaudiert McLaren für den Mut, nicht in den Titelkampf eingreifen zu wollen: "Das ist doch das, was wir sehen wollen. Beide sind auf Augenhöhe, wie willst du da einen zur Nummer zwei machen? Das wäre der totale Motivationskiller."

Anzeige
McLaren Fanartikel
Lando Norris McLaren F1 Team MCL60 Formel 1 Monaco GP 2023 Limitierte Edition 1:18
Lando Norris McLaren F1 Team MCL36 Formel 1 Singapur GP 2022 Limitierte Edition 1:18
Daniel Ricciardo McLaren F1 Team MCL35M Formel 1 Bahrain GP 2021 Limitierte Edition 1:43
Jetzt McLaren Fanartikel kaufen

"Die Formel 1 lebt auch von Emotionen. Wenn man jetzt sagt, einer muss den anderen unterstützen, dann verliert man einen Teil der Magie. Sie gewinnen die Konstrukteurs-WM sowieso. Also: frei fahren lassen!"

Welcher McLaren-Fahrer ist besser?

Dann müssen es die McLaren-Fahrer im direkten Zweikampf auf der Rennstrecke ausmachen. Doch Steiner glaubt zu wissen, wer sich dabei durchsetzen wird: Für ihn ist "ganz klar" Piastri der Titelfavorit.

Steiner erklärt: "Er ist konstanter, ruhiger, macht weniger Fehler und ist mental sehr reif. Bei Norris schleichen sich immer wieder kleine Fehler ein."

Foto zur News: Ralf Schumacher warnt: Norris und Piastri kurz vor dem großen Knall

© McLaren

Oscar Piastri und Lando Norris: die WM-Favoriten 2025 Zoom Download

Das könnte ein Nachteil sein für Norris - und ihn womöglich zu fragwürdigen Manövern gegen Piastri zwingen. Das aber glaubt Schumacher nicht: "Norris würde das nicht tun."

"Man kann natürlich sagen, das ist ein schlechter Charakterzug für jemanden, der Weltmeister werden will. Aber ich vermute: Er denkt dann viel zu viel daran, was er in Kanada gemacht hat - da hat er sich total verschätzt. Er würde jetzt nicht so spät bremsen und das Teamergebnis in Gefahr bringen."

Eine einmalige Gelegenheit?

Andererseits stellt die Saison 2025 für Norris und Piastri vielleicht die einzige Gelegenheit dar, Formel-1-Weltmeister zu werden. Denn 2026 kommen neue technische Regeln, die für ein neues Kräfteverhältnis sorgen könnten.

"Wer weiß, was 2026 ist?", sagt Steiner. "Jetzt kannst du um die WM fahren. Und was du einmal hast, kann dir keiner mehr nehmen."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: McLaren tritt auf die Euphoriebremse: Wir sind in der WM McLaren tritt auf die Euphoriebremse: Wir sind in der WM noch nicht durch!
Foto zur News: Brown über McLaren-Duell: Früher oder später werden Brown über McLaren-Duell: Früher oder später werden Rennunfälle passieren
Foto zur News: Piastri: Norris und ich sind ganz andere Typen als Webber Piastri: Norris und ich sind ganz andere Typen als Webber und Vettel es waren
Foto zur News: Andrea Stella: Ungarn-Duell "im Einklang mit unseren Andrea Stella: Ungarn-Duell "im Einklang mit unseren Prinzipien"
Foto zur News: Andrea Stella: Weit und breit kein McLaren-Stallkrieg in Andrea Stella: Weit und breit kein McLaren-Stallkrieg in Sicht
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
2. Tag
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
1. Tag
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Niederlande
Zandvoort
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Italien
Monza
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Aserbaidschan
Baku
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Anzeige InsideEVs