Williams: Die Ungarn-Performance wiederholt sich in Katar

(Motorsport-Total.com) - Williams-Teamchef James Vowles erwartet beim Katar-Grand-Prix ein ähnlich schwaches Auftreten seines Rennstalls wie zuletzt beim Formel-1-Rennen in Ungarn.

In einem Teamvideo sagte Vowles: "Am Hungaroring gibt es viele langgezogene Kurven mit hohen g-Kräften. Das ist eine Schwäche unseres Autos. Das ist uns schon in Barcelona aufgefallen."

Doch Vowles kann keine Besserung versprechen: "Wir wissen um dieses Problem, aber es ist nichts, in das wir investieren und das wir 2025 beheben werden. Diese Schwäche wird daher auch in Katar auftreten. Das muss man klar sagen."

Das könnte ein weiteres erfolgloses Wochenende für Williams bedeuten: Schon in Ungarn hatte das englische Traditionsteam nur die Positionen 14 und 15 belegt und war punktelos geblieben.

Lösungen gibt es bei Williams erst 2026

Teamchef Vowles stellt erst für 2026 Lösungen in Aussicht. "Dann haben wir Dinge am Auto, die das Problem beheben werden. Unser Fokus liegt nämlich schon auf dem kommenden Jahr und der Zeit danach. Wir wollen jetzt keine kostbaren Ressourcen aufwenden, nur um die Leistung 2025 auf ein paar Rennstrecken zu verbessern."

Trotz der klaren Ausrichtung auf das neue Technische Reglement ab 2026 ist Williams gut in die Saison 2025 gestartet. Zur Sommerpause liegt das Team mit 70 Punkten auf Rang fünf der Konstrukteurswertung, 18 Zähler vor Aston Martin auf Platz sechs.

In der Fahrerwertung steht Alexander Albon mit 54 Punkten auf dem achten Platz. Sein neuer Teamkollege Carlos Sainz belegt mit 16 Punkten Rang 16.

Das Spa-Update bringt Williams zurück in die Punkte

Vowles zeigt sich "nicht überrascht" vom Zwischenstand in der Weltmeisterschaft: "Wir sind Fünfter, weil wir gute Ergebnisse erzielen und keine Fehler machen. Wenn das Auto schnell war, haben wir gepunktet. Eher sind die anderen überrascht, wie weit wir dieses Auto pushen können."

Zwar habe Williams im Entwicklungsrennen etwas an Boden verloren, "aber unser Update in Spa hat uns wieder zurück in die Top 10 gebracht", sagt Vowles. "Es liegt jedoch noch eine lange Saison vor uns."