  • 12. August 2025 · 14:20 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Lydia Mee, Übersetzung: Benja Hiller

Wolff bleibt entspannt: "Antonellis Formschwankungen sind normal"

Nach einem gelungenen Saisonstart sind Kimi Antonellis schwächere Ergebnisse für Toto Wolff nichts Ungewöhnliches: Er setzt auf seine langfristige Entwicklung

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht keinen Grund zur Sorge, obwohl Andrea Kimi Antonelli nach einem starken Einstand in seine erste Formel-1-Saison zuletzt eine Durststrecke erlebte.

Foto zur News: Wolff bleibt entspannt: "Antonellis Formschwankungen sind normal"

© circuitpics.de

Toto Wolff und Kimi Antonelli in der Mercedes-Box Zoom Download

Der 18-jährige Italiener hatte in Australien mit Platz vier gleich im ersten Rennen ein Ausrufezeichen gesetzt, in Miami im Sprint-Qualifying seine erste Pole geholt und in Kanada als Dritter seinen ersten Grand-Prix-Podiumsplatz gefeiert. Doch nach Montreal - wo Teamkollege George Russell den Sieg einfuhr - ging es erst einmal bergab.

Die Updates am W16 erwiesen sich als Fehlgriff, zwei Ausfälle in Österreich und Großbritannien sowie ein 16. Platz in Spa waren die Folge.

18-Jähriger bekommt Zeit, zu wachsen

"Kimi hat natürlich sehr stark angefangen - ein fantastisches Rennen bei Regen und ein paar spektakuläre Überholmanöver am Sonntag", erklärt Wolff. "Niemand bei uns hat jemals an seinen Leistungen gezweifelt. Wir wussten, dass es Höhen und Tiefen geben wird - das ist Teil der Entwicklungskurve."

Andrea Kimi Antonelli: Sein Weg in die Formel 1

"In Miami im Sprint-Qualifying hat er seine erste Pole geholt - komplett aus eigener Kraft. Danach kam das Podium in Montreal. Man darf nicht vergessen: Er ist 18 Jahre alt, wird noch viel lernen, Fehler machen - und an anderen Tagen wieder brillant sein. Langfristig ist das völlig normal." (Hier geht es zur Formel-1-Datenbank)

Mit dem nächsten Update vor Ungarn fand Mercedes den Anschluss zurück. Russell fuhr als Dritter hinter Lando Norris und Oscar Piastri aufs Podium, Antonelli holte als Zehnter immerhin einen Zähler. (Zum Rennbericht von Ungarn)

Antonelli fühlt sich mit alter Hinterachse wohler

"Es war hart, es war hart", so Antonelli nach dem Rennen. "Eigentlich war kein Einstopp-Plan vorgesehen. Aber aus unserer Position heraus haben wir dann entschieden, einfach weiterzufahren, weil das Tempo eigentlich recht gut war. Besonders in freier Fahrt konnten wir die Zeiten verbessern und konstant bleiben. Ich bin froh, den ersten Punkt der Europasaison geholt zu haben."

Anzeige
FORMEL 1 Fanartikel
Mick Schumacher Poloshirt Fan
George Russell Mercedes AMG Petronas W13 Formel 1 Sieger Brasilien GP 2022 Limitierte Edition 1:43
George Russell Miniaturhelm Formel 1 2022 1:2
Jetzt FORMEL 1 Fanartikel kaufen

Noch wichtiger für den Youngster: "Ich bin wirklich glücklich, dass mein Vertrauen ins Auto an diesem Wochenende zurückgekehrt ist. Nach der Rückkehr zur alten Hinterradaufhängung fühle ich mich deutlich wohler. Das Qualifying gestern war einfach schade, weil die Pace definitiv da war. Dieses Gefühl können wir jetzt mit in die zweite Saisonhälfte nehmen - und optimistisch nach vorne schauen."

Die neue Hinterachse von Mercedes brachte nicht den gewünschten Performance-Aufschwung - kam seit Imola nur punktuell zum Einsatz. Die Simulation weicht zu sehr von den realen Ergebnissen auf der Rennstrecke ab. In der Theorie sollte sie das Anheben der Hinterachse unter Last zu reduzieren, doch häuften sich Stabilitätsprobleme. Deshalb landet das Update jetzt wohl endgültig im Mülleimer.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Upgrade-Flop bei Mercedes: Darum dauert es so lange Upgrade-Flop bei Mercedes: Darum dauert es so lange
Foto zur News: Antonelli im "Reifen-Überlebenskampf": Mit Monster-Stint zu Antonelli im "Reifen-Überlebenskampf": Mit Monster-Stint zu einem Punkt
Foto zur News: "Wird im Mülleimer landen": Toto Wolff rechnet mit Update ab "Wird im Mülleimer landen": Toto Wolff rechnet mit Update ab
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Die ältesten Rekordhalter der Formel 1
Foto zur News: Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Charles Leclerc holt nur fünf Siege aus 27 Poles
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
2. Tag
Foto zur News: Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
Pirelli-Test mit Alpine, Ferrari, McLaren und Racing Bulls in Ungarn
1. Tag
Foto zur News: Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Die letzten 20 Siegfahrer der Formel 1
Mehr Fotos & Fotostrecken
AnzeigeFormel-1 Tickets Österreich 2026 kaufen
Folge Formel1.de
Videos
Foto zur News: Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Zweistoppstrategie gescheitert: Wurde Piastri von McLaren benachteiligt?
Foto zur News: Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Formel Langeweile: Warum in Belgien nicht mehr überholt wird
Foto zur News: "Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
"Jemand hat mit Gewalt versucht, Horner loszuwerden" | Interview Ralf Schumacher
Foto zur News: Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Hülkenberg-Podium: Was Sauber in Silverstone alles richtig machte
Mehr Videos
Formel-1-Quiz

Bei wie vielen GP konnte Mario Andretti das Rennen anführen?

27 14 22 33
Formel-1-Quiz
 
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
Formel1.de auf YouTube