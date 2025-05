Flavio Briatore: Pierre Gasly könnte ein Spitzenfahrer sein, wenn ...

In Zahlen ausgedrückt: Weder Doohan noch Colapinto sind bislang in die Punkte gefahren für Alpine in der Formel-1-Saison 2025. Nur Gasly hat bislang in der Fahrerwertung auf sich aufmerksam gemacht - mit Platz sieben in Bahrain und einem Punkt im Sprint in Miami. Deshalb liegt Alpine in der Konstrukteurswertung nach einem Saisondrittel hauchdünn vor Sauber auf dem vorletzten Platz.

© Copyright 1‌996 - ‌2025 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.