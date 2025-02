Ex-Ferrari-Strategin Ruth Buscombe: Vom Kommandostand vor die TV-Kameras

(Motorsport-Total.com) - Ruth Buscombe wusste schon immer, wer sie ist. Doch in einem Sport, der lange Zeit von männlichen Ingenieuren, Mechanikern und Fahrern dominiert wurde, ist es nicht verwunderlich, dass die Cambridge-Absolventin, ehemalige Formel-1-Strategin und jetzige TV-Kommentatorin für eine Weile etwas von ihrem typischen Glanz ablegen musste.

Ruth Buscombe arbeitet mittlerweile für die Formel 1

"Bei meinem ersten Job gab es vielleicht etwas Druck, sich umzuziehen und auf eine bestimmte Art zu kleiden. Das hat etwa zwei Wochen gehalten", lacht sie und erinnert sich an die Zeit, in der sie kurzzeitig auf Make-up verzichtete, um nicht aufzufallen.

In den folgenden zehn Jahren hat sich Buscombe jedoch alles andere als angepasst. Sie wurde zu einer ständigen Präsenz am Kommandostand, war oft eine der einzigen Frauen, die während der Formel-1-Übertragungen zu sehen waren, als sie etwa dem jungen Charles Leclerc bei dessen ersten Schritten im Fahrerlager half, und spielte eine entscheidende Rolle bei Sebastian Vettels erstem Sieg für Ferrari.

Für viele mag es eine Überraschung gewesen sein, als Buscombe 2023 ihren Abschied als Strategiechefin bei Sauber bekannt gab und zu F1TV wechselte, wo sie nun technische und strategische Einblicke im TV-Weltbild gibt.

"Leute fragen: 'Fehlt dir Strategie?' Aber mit all den technischen Abteilungen, mit denen ich in der Formel 1 zu tun habe, fühle ich mich wie eine Strategin für die Leute zu Hause", sagt sie. "Es fühlt sich tatsächlich sehr ähnlich an, wie in einem Formel-1-Team zu arbeiten: Jeder ist ehrgeizig, und jedem liegt der Rennsport am Herzen."

Die Britin arbeitete bei Sauber mit Charles Leclerc zusammen

Außerdem ist sie frei von den engen Grenzen der vom Team ausgegebenen Poloshirts und den starren Uniformvorschriften. "Zum ersten Mal in meiner eigenen Kleidung ins Fahrerlager zu gehen, war ein sehr ermutigendes Gefühl. Es war wirklich ein Moment, in dem sich der Kreis schloss", sagt sie.

"Es war großartig, mich durch mein Outfit auszudrücken", fährt sie fort und scherzt, dass sie nach einem Kompliment von Lewis Hamilton beim Medientag in Austin im vergangenen Jahr "unerträglich" gewesen sei. Wobei: "Vergesst den siebenfachen Weltmeister - der Co-Vorsitzende der Met Gala lobte mein Outfit. Ich war für den Rest des Tages unausstehlich."

Ihre neue Rolle ermöglicht es ihr auch, den Sport aus einer anderen Perspektive zu betrachten: "Wenn man beim Fernsehen ist, kann man wirklich die Siege aller feiern", sagt sie.

Die Tatsache, dass sie alle zehn Teams feiern darf, spiegelt sich kurioserweise auch in der Einrichtung ihres Londoner Hauses wider, das sie mit ihrem Mann Nathan Divey teilt. Die beiden haben Anfang 2024 geheiratet, nachdem sie sich im Formel-1-Fahrerlager kennen gelernt hatten, als er Hamiltons Mechaniker Nummer 1 war.

"Ich habe im Laufe der Jahre einige Erinnerungsstücke gesammelt, die mich und meinen Partner, der mit Lewis Hamilton bei Mercedes gearbeitet hat, wie generische Formel-1-Superfans ohne Loyalität aussehen lassen", lacht sie und erzählt, dass ein signiertes Poster von Vettel, der sich bei ihr für seinen ersten Sieg mit der Scuderia bedankte, immer noch einen Ehrenplatz in ihrem Büro hat.

"Wir haben fünf oder sechs verschiedene Teams an der Wand, was jetzt, wo ich für die Formel 1 arbeite, wirklich gut funktioniert."

Auch Pascal Wehrlein gehörte zu ihren Weggefährten

Apropos Heimat: Die gebürtige Londonerin Buscombe könnte nicht glücklicher sein, zum ersten Mal in ihrem Erwachsenenleben in Großbritannien zu leben. "Es ist seltsam, das zu sagen, aber ich habe in Italien gelebt, als ich für Ferrari gearbeitet habe, und dann in der Schweiz, also ist dies wirklich mein erstes Mal hier", schildert sie.

"Aufgrund meiner persönlichen Situation wollte ich unbedingt wieder nach Hause, und das war einer der Gründe, warum ich zu F1TV gewechselt bin." Buscombe weiter: "Es war ein ziemlich natürlicher Prozess. Der Traum, den man hat, wenn man jung ist, ist nicht unbedingt der Traum, den man hat, wenn man älter wird."

"Und ich habe mit Teams und verschiedenen Abteilungen in der Formel 1 gesprochen, aber es fühlte sich wie eine wirklich große Herausforderung an, etwas Neues und Anderes zu machen, und natürlich habe ich meinen alten Chef, Stefano Domenicali, wieder getroffen."

Der Schritt vor die Kamera hat auch ihren Status als Promi auf eine neue Ebene gehoben. Obwohl Buscombe die Regel verfolgt, sich nicht selbst zu googlen - ("Wenn es etwas wirklich Positives gibt, das ich sehen sollte, wird es mir wahrscheinlich meine Mutter schicken") -, ist sie von der Möglichkeit motiviert, andere zu inspirieren.

"Wenn man in seiner Karriere an einen Punkt kommt, an dem man sich fragt, ob sich die ganze Zeit weg von zuhause gelohnt hat, ist das Wissen, dass man anderen helfen kann, eines der Dinge, die mich weitermachen lassen", sagt sie.

"Man geht nicht fort, um andere zu inspirieren, sondern weil man selbst eine Leidenschaft für etwas hat. Aber wenn Leute sagen: 'Deinetwegen werde ich Ingenieurin', dann ist das das Coolste, was es gibt."

Auch mit Sebastian Vettel pflegt sie eine gute Beziehung

"Da sind Leute in den Teams, die ich getroffen habe, als sie noch in der Schule waren. Das ist ein Glück, über das man nicht nachdenkt, wenn man aufwächst. Ich werde nie undankbar für diese Position sein, und eine großartige Interaktion ist mehr wert als 100 Trolle."

Obwohl sie sich in ihrer Rolle bei F1TV gut eingelebt hat, schließt Buscombe nicht aus, eines Tages an den Kommandostand zurückzukehren: "Die einzigen beiden Menschen, für die ich jemals wirklich geschwärmt habe, waren Ross Brawn und Adrian Newey, was zeigt, wo meine Ingenieursseele wirklich ist", sagt sie.

Wenn sie auf ihre Karriere zurückblickt, erinnert sie sich an einen besonders prägenden Moment, als sie im Alter von nur 26 Jahren Strategiechefin bei Haas war.

"Ich litt sehr unter dem Imposter-Syndrom", sagt sie. "Aber ich war wie ein dreijähriges Kind beim Skifahren: Sie haben keine Angst, weil sie nicht wissen, wie es ist, hinzufallen. Ich habe mir die Zahlen angesehen und wusste, dass wir mit Romain Grosjean etwas ganz anderes machen würden als alle anderen", sagt sie über das erste Rennen von Haas in Melbourne 2016.

"Aber ich hatte keine Angst, weil ich keine Ahnung hatte, wie es ist, zu scheitern oder mit all der Kritik umzugehen. Ich erinnere mich, dass die großen Teams nach der Hälfte des Rennens anfingen, unsere Strategie zu kopieren, und wir auf Platz sechs ins Ziel kamen. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich dachte: 'Oh, ich kann das schaffen. Und ich verdiene meinen Platz hier.'"

Auf die Frage, ob Buscombe jemals eine Rückkehr zu einem Formel-1-Team in Betracht ziehen würde, vielleicht in einer höheren Position, antwortet sie offen, dass sie keinen Plan mehr habe.

"Wenn uns die Formel 1 etwas gelehrt hat, dann, dass die Dinge nicht so laufen, wie sie sollten - man hätte nie gedacht, dass wir Hamilton bei Ferrari sehen würden", sagt sie.

"In der Formel 1 ist es wahrscheinlich nicht gut, von einer Zukunft besessen zu sein. Wenn du denkst: 'Ich will in diesem Team Strategiechef werden und Meisterschaften gewinnen, oder ich will Teamchef werden', dann gibt es so viele Dinge außerhalb deiner Kontrolle, die dich davon abhalten können."

"Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist deine Einstellung", sagt sie weiter. "Tu, was du kannst, und was kommen wird, wird kommen. Ich hätte das vor zwölf Monaten niemals vorhersehen können, und im Vergleich zu dem, wo ich letztes Jahr um diese Zeit persönlich und beruflich stand, bin ich heute so viel glücklicher und erfüllter."

"Nach vielen Typ-A-Ängsten versuche ich nun, etwas freier in die Zukunft zu blicken und mein Selbstwertgefühl nicht an Dinge zu knüpfen, die außerhalb meiner Kontrolle liegen."