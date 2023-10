Formel-1-Liveticker: 200 Grand Prix ohne Podium? "Kann damit leben!"

Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zum Formel-1-Liveticker am Montag nach dem Großen Preis von Mexiko. Nach dem tragischen Ausscheiden von Lokalmatador Sergio Perez herrscht dort etwas Katerstimmung, aber wir legen halbwegs frisch nach einigen Stunden Schlaf mit der Aufarbeitung dessen los, was wir da gestern erlebt haben. Kevin Scheuren freut sich auch heute darauf, euer Begleiter für den Tag zu sein. Schickt gerne Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik an unser Kontaktformular , bei Twitter/X mit dem Hashtag #FragMST oder per Instagram . Hier gibt es den Liveticker von gestern nochmal zum Nachlesen . Kommt gut in diese Rennwoche, denn am Ende gehts weiter in Brasilien. Es geht Schlag auf Schlag!

Auch bei unseren beiden Chefredakteuren waren Sergio Perez und Daniel Ricciardo die Hauptthemen ihrer Schlaf-Kolumnen zum Großen Preis von Mexiko. Am besten geschlafen hat nach Stefan Ehlens Meinung Daniel Ricciardo, den er als den vielleicht größten Gewinner der Formel 1 sieht, weil er nicht nur seinem AlphaTauri-Team vom letzten Tabellenplatz in der Teamwertung geholfen hat. Christian Nimmervoll widmete sich Sergio Perez, der einen Kurzschlussmoment in Kurve 1 hatte, bei seinem Heimspiel einfach zu viel wollte und den Preis dafür bezahlte. Dennoch will er es nicht komplett negativ sehen, was da mit Perez passiert ist. Hier gehts zu den Kolumnen: Wer letzte Nacht am besten geschlafen hat: Daniel Ricciardo Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat: Sergio Perez

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.