Leclerc und Sainz erklären: So macht sich der neue Ferrari-Teamchef Vasseur

(Motorsport-Total.com) - Ferrari-Pilot Charles Leclerc sagt, er sei "sehr beeindruckt" von Frederic Vasseurs Start als Ferrari-Teamchef in der Formel 1, nachdem der Franzose von Alfa Romeo zur Scuderia gewechselt ist und Mattia Binotto ablöste.

"Ich bin sehr beeindruckt, wie gut er sich im Team eingeführt hat", sagt Leclerc über seinen neuen Teamchef. "Ferrari ist ganz anders als das, was er bisher gewohnt war. Ferrari ist riesig. Und als er hier ankam, verstand er von den ersten Tagen an sehr gut, wie Ferrari arbeitet."

"Er ist sehr klar in dem, was er will, und er ist sehr gut darin, die Leute in die richtige Einstellung und in die richtige Atmosphäre zu versetzen, damit sie ihr Bestes geben. Und das ist sehr wichtig. Das ist es, was er zu Ferrari mitbringt, und ich bin sicher, dass es eine gute Sache sein wird."

Sainz: Sollten Vasseur noch Zeit geben

Sainz: Sollten Vasseur noch Zeit geben

Auch sein Teamkollege Carlos Sainz äußert sich positiv über Vasseurs erste Wochen als Ferrari-Boss und betont, wie schwierig die Aufgabe bei der Scuderia ist: "Bisher ist es gut gelaufen", sagt der Spanier.

"Natürlich ist es noch nicht lange her - es sind erst weniger als zwei Monate. Man kann sich sicher vorstellen, dass es schwierig ist, ein so großes Boot in die eine oder andere Richtung zu lenken und Einfluss zu nehmen, wenn man mehr als 1000 Leute kennenlernt und sieht, wie das Team arbeitet, ohne auch nur die Chance gehabt zu haben, ein Formel-1-Rennen zusammen zu fahren."

"Ich denke, wir müssen Fred Zeit geben", so Sainz weiter. "Aber es ist schon klar, dass man Dinge empfängt und anders empfindet. Ich respektiere alles, was Fred in seiner Vergangenheit [vor] Ferrari getan hat, sehr, und ich bin mir sicher, dass er uns Dinge geben wird, die wir verbessern und verändern können, damit wir in die richtige Richtung gehen werden."

Vasseur nahm seine Arbeit als Ferrari-Teamchef Anfang Januar auf, nachdem sich die Scuderia am Ende der vielversprechenden, aber letztlich enttäuschenden Saison 2022 von ihrem früheren Teamchef und langjährigen Motoreningenieur Mattia Binotto getrennt hatte.

Der Wechsel brachte Leclerc und Vasseur wieder zusammen, nachdem Leclerc 2018 sein Formel-1-Debüt bei Alfa gegeben hatte, nachdem er 2016 auch für Vasseurs Juniorteam ART Grand Prix in der GP3 gefahren war und diese Meisterschaft als Rookie gewonnen hatte.