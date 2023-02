Carlos Sainz: "Ziel muss sein, Weltmeister zu werden"

(Motorsport-Total.com) - Für seine dritte Formel-1-Saison als Ferrari-Fahrer hat sich Carlos Sainz nichts geringeres als den WM-Titel vorgenommen. "Wenn man für Ferrari fährt und so konkurrenzfähig ist, wie ich es offensichtlich bin, muss das Ziel für das Jahr sein, um die Weltmeisterschaft zu kämpfen und zu gewinnen", so der Spanier am Rande des Launches des SF-23 am Dienstag in Maranello.

"Das ist nicht nur in meinem Kopf, sondern in dem des gesamten Teams", füg er hinzu. "Kurzfristig gesehen ist es aber klar, dass man der beste Fahrer und das beste Team sein muss, wenn man Weltmeister werden will und ich konzentriere mich auf diesen kurzfristigen Aspekt."

Nach Anfangsschwierigkeiten in der vergangenen Saison reichte es für Sainz 2022 am Ende nur für den fünften Platz in der Fahrerwertung. In der zweiten Saisonhälfte konnte er sich jedoch stark verbessern und auch über den Winter hat er hart gearbeitet, um 2023 von Anfang an dabei zu sein.

Sainz: "Fühle mich jetzt deutlich sicherer"

"Was kann ich tun? Was kann das Team tun, um ein besseres Team und der beste Fahrer in der Startaufstellung zu werden? Ich habe ganz klare Ziele vor Augen. Als ich in den Winter ging, habe ich darüber nachgedacht, wie ich sie umsetzen kann, und ich habe das Gefühl, dass ich mein Bestes geben werde", so Sainz.

"Was auch immer in diesem Jahr passiert, ich fühle mich nach dem letzten Jahr deutlich sicherer. Ich fühle mich fähiger, besser vorbereitet. Ich weiß jetzt, wie es ist, an der Spitze zu kämpfen und was ich tun muss, und ich fühle mich bereit dafür."

Besonders im ersten Saisondrittel 2022 ist der Spanier mit für ihn untypischen Fahrfehlern aufgefallen, die ihn schon früh aus dem Titelkampf manövrierten, während sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc die WM-Führung in den ersten Rennen verteidigen konnte.

Sainz: Was er 2023 besser machen will

"Es gibt mit Sicherheit Dinge, die ich besser machen möchte", ist sich Sainz bewusst. "Ein Beispiel dafür ist die Konstanz, die in den Jahren zuvor eine meiner größten Stärken als Fahrer war. Was auch immer der Grund dafür war, ich fühlte mich im Auto nicht wohl. Ich hatte die Beständigkeit verloren, die mich in meinen McLaren-Jahren und in meinem ersten Jahr bei Ferrari so stark gemacht hat."

"Aber es gibt noch eine Menge anderer Dinge", fügt der 28-Jährige hinzu. "Die Interaktion mit dem Team und die mentale Belastbarkeit, der Fahrstil, an dem ich im Winter sicher viel gearbeitet habe. Die Einstellung, die Herangehensweise, bestimmte Dinge, die ich nach ein paar Jahren, in denen ich das Gefühl hatte, einen sehr guten Start in meine Formel-1-Karriere hingelegt zu haben, gerne ändern möchte."

"Aber wenn man noch mehr erreichen will, muss man sich immer wieder selbst herausfordern. Ich werde sie natürlich nicht öffentlich machen und keine Details nennen, denn das ist alles sehr persönlich, was die Fahrer und das Team betrifft. Meine Ingenieure kennen sie aber. Ich bin ziemlich offen damit umgegangen, ich arbeite daran und wir werden sehen, wie es läuft."

Obwohl 2022 für Sainz nicht ganz nach Plan lief, war es dennoch seine erfolgreichste Formel-1-Saison. Nicht nur schaffte er mit Platz fünf und 246 Punkten seine bestes WM-Ergebnis, denn mit dem ersten Rennsieg sowie seiner ersten Poleposition in Silverstone erreichte er auch wichtige Meilensteine auf dem Weg nach oben.