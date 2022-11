Trotz aufstrebender Form: Mercedes glaubt nicht an Siegchance in Sao Paulo

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Strategiechef James Vowles geht davon aus, dass es sein Team beim Formel-1-Grand-Prix in Sao Paulo schwerer haben wird als in Mexiko, da Ferrari zurückschlagen wird.

Die Scuderia hat am vergangenen Wochenende eindeutig an Form verloren, da das italienische Team Kompromisse eingehen musste, um die Zuverlässigkeit auf der hoch gelegenen Strecke zu gewährleisten, sodass Mercedes den Kampf mit Red Bull aufnehmen konnte.

In Brasilien ist die Höhe zwar immer noch ein Problem, jedoch nicht mehr so extrem. Außerdem wird das relativ geringere Abtriebslevel den W13 nicht so stark begünstigen wie in Mexiko-Stadt.

Vowles erklärt: Warum Mercedes in Mexiko so gut war

Vowles sagt, dass das beim US-Grand-Prix eingeführtes Update-Paket, das in Mexiko schließlich mit dem neuen Frontflügel vervollständigt wurde, dem Team in Brackley einen nützlichen Schub gegeben hat.

"Ich denke, es gibt ein paar Faktoren, die gleichzeitig zusammenkamen", sagt er in einem Mercedes-Video. "Der erste ist, dass wir in Austin ein großes Update-Kit aufgesetzt haben und das hat uns nach vorne gebracht, und dieser Beweis war in Mexiko sogar noch präsenter."

"Das zweite ist, dass wir sehr gut sind, wenn wir mit maximalem Abtrieb fahren und andere auch mit maximalem Abtrieb unterwegs sind, und das war zum Beispiel in Zandvoort und in Budapest zu sehen, und das war in Mexiko nicht anders. In Mexiko fuhr jeder mit dem maximalen Heckflügel, mit dem maximalen Abtrieb, der ihm zur Verfügung stand", erklärt Vowles.

Mercedes: In Mexiko konnte Update Potenzial entfalten

"Ich denke, dass Austin ein sehr schwieriges, windiges Rennen war, was dazu führte, dass wir vielleicht nicht das volle Ausmaß des Leistungsupdates gesehen haben, während in Mexiko kein nennenswerter Wind herrschte. Wir haben jetzt ein Auto, das ausgewogen zu sein scheint und gut funktioniert."

"Wie es sich in den nächsten beiden Rennen schlägt, ist schwer zu sagen. In Mexiko sah es ein wenig so aus, als ob Ferrari zurückfallen würde, aber ich vermute, dass das nicht der Fall sein wird, wenn wir uns weiter nach vorne bewegen."

Vowles räumt ein, dass es daher schwierig sei, die Form für die letzten beiden Rennen vorherzusagen: "Ich denke, das wird wirklich von Strecke zu Strecke variieren", sagt er. "Ferrari wird nicht so weit hinten und weit weg von uns sein wie in Mexiko. In Brasilien und Abu Dhabi werden sie näher dran sein, und es wird ein sehr enger Kampf zwischen unseren beiden Teams sein."

"Im Vergleich dazu, hat Red Bull immer noch einen Vorteil gegenüber uns. Ich glaube nicht, dass es ganz die drei Zehntel sind, mit denen sie uns im Qualifying geschlagen haben, aber es werden in den nächsten Rennen ein paar Zehntel sein."

Vowles: Sind nicht mehr weit von Sieg entfernt

Vowles freut sich jedoch, dass der allgemeine Trend gegen Ende der Saison positiv ist: "Verglichen mit dem Stand zu Beginn der Saison, als wir zeitweise darum kämpften, Q1 oder Q3 zu überstehen, kommen wir immer näher an den Punkt heran, an dem wir jetzt stehen: Wir sind nur noch einen Hauch davon entfernt, um unseren ersten Sieg zu erreichen. Wir haben uns weiterentwickelt."

"In Brasilien ist es eine Strecke, auf der unsere beiden Fahrer in der Regel gut sind, und es gibt ein Sprintrennen, bei dem wir mehr Punkte holen können. Und wenn man ein Auto hat, das nur wenige Zehntel von der Konkurrenz entfernt ist, kann man einiges erreichen."

Allerdings vermutet er, dass Mercedes im Verhältnis zu Mexiko wahrscheinlich sowohl gegen Red Bull als auch gegen Ferrari etwas an Pace verlieren wird.

Mercedes: Ferrari wird in Brasilien "näher dran sein"

"Es ist wirklich schwer zu sagen, bevor wir zu einer Veranstaltung fahren, aber ich glaube nicht, dass wir das gleiche Niveau an Wettbewerbsfähigkeit haben werden, es wird nicht viel anders sein, aber es könnte ein kleiner Rückschritt sein, und ich erwarte sicherlich, dass Ferrari näher dran sein wird als in Mexiko", so Vowles.

"Ja, es ist höher als sonst, ich glaube, es sind etwa 700 Meter im Vergleich zum Meeresspiegel, aber es ist auch ein Faktor des Streckenlayouts und des Abtriebsniveaus, das die Leute haben. Wie ich bereits erwähnt habe, funktionieren wir auf Strecken mit hohem Abtrieb sehr gut, und das ist nicht das, was uns in Brasilien bevorsteht."

Vowles betont, dass man sich darauf konzentriere, Ferrari den zweiten Platz in der Konstrukteurs-WM abzunehmen, nachdem man den Rückstand in Mexiko weiter verkürzt habe, jedoch fehlen immer noch 40 Punkte.

Vowles über P2-Kampf: "Werden bis zur Zielflagge in Abu Dhabi nicht aufgeben"

"Es ist ganz klar, was unser internes Ziel ist", sagt er. "Wir sind hier, um Zweiter in der Weltmeisterschaft zu werden, und jedes einzelne Rennen, in dem wir den Rückstand auf die Spitze verringern können, ist ein Erfolg."

"In Mexiko haben wir ihnen nur 13 Punkte abgenommen, also sind es noch 40, und wir haben noch zwei Rennen vor uns, von denen eines glücklicherweise ein Sprintrennen beinhaltet. Ich denke, dass wir im Gegensatz zum Saisonbeginn oder zur Saisonmitte jetzt ein Paket haben, mit dem wir ihnen wirklich den Kampf ansagen können."

"Aber 40 Punkte sind eine enorme Herausforderung. Dazu müssen wir wirklich alles perfekt machen, alles richtig, und Ferrari muss uns vielleicht die Möglichkeit geben, die Tür zu öffnen, damit wir den zweiten Platz holen können. Was ich aber sagen kann, ist, dass wir bis zur Zielflagge in Abu Dhabi nicht aufgeben werden."