Kein Singen der Hymne: FIA präsentiert Verhaltenskodex für russische Fahrer

Um überhaupt teilnehmen zu können, müssen die Fahrer das Dokument ausfüllen. Darin heißt es: "Ich erkenne an und akzeptiere, dass die FIA angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine weitere Maßnahmen ergreifen oder weitere Entscheidungen in Bezug auf meine Teilnahme an Veranstaltungen treffen kann, einschließlich des Rechts, mir die Einreise zu verweigern oder mich an der Teilnahme an einer Veranstaltung zu hindern oder daran, diese zu besuchen. Ich werde mich an solche weiteren Maßnahmen und Entscheidungen halten."

© Copyright 1‌996 - ‌2022 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.