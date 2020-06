FIA würde Engagement von Ferrari & Co. in anderen Serien begrüßen

"Das würde mich an meine Jugend erinnern", meint Todt. "Damals traten die Fahrer überall an. Jim Clark und Jochen Rindt fuhren an einem Wochenende in diversen Kategorien. Es gab einmalige Zweikämpfe wie Ford gegen Ferrari in Le Mans . Und nur eine Woche später traten die gleichen Protagonisten wieder in der Formel 1 an."

