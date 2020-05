Formel-1-Liveticker: Wie es nach dem Vettel-Ferrari-Hammer weitergeht!

Darüber kann aktuell nur spekuliert werden. Carlos Sainz, das zwitschern die Spatzen schon seit einigen Tagen von den Dächern, ist sich mit Ferrari bereits einig. Allerdings sind vor einem etwaigen Wechsel des Spaniers noch wichtige Modalitäten zu klären. Sein McLaren-Vertrag läuft bis Ende 2020. Als wahrscheinlich gilt, dass dieser aber Optionen auf Verlängerung beinhaltet. Gut möglich also, dass er erst bei Ferrari unterschreiben kann, wenn ihm McLaren grünes Licht dafür gibt. Wer dann Sainz' Platz bei McLaren einnehmen könnte, steht nicht fest. Vettel gilt als guter Bekannter von Teamchef Andreas Seidl. Ein Wechsel wäre zumindest in den Augen des ehemaligen Formel-1-Chefs Bernie Ecclestone logisch: Vettel sehe in Ferrari-Teamchef Mattia Binotto "nicht den Unterstützer, den er in seiner Situation braucht. Sebastian sollte deshalb aufhören oder sich nach Alternativen für 2021 umsehen. McLaren, dann wieder mit Mercedes-Motoren, könnte so eine sein", so Ecclestone kürzlich gegenüber 'F1-Insider.com' . Aber: McLaren wird einen Teufel tun, sich so früh auf einen Fahrer festzulegen. Mit Vettel und Daniel Ricciardo sind zwei Hochkaräter auf dem Markt, die beide gut ins Profil passen würden. Ricciardos Abschied von Renault gilt in Branchenkreisen nur noch als Formsache. Er hat nach zwei erfolglosen Jahren genug vom französischen Werksteam, weil er dort keine Perspektive sieht, in den nächsten Jahren um den WM-Titel zu kämpfen. Sagt er zwar nicht offiziell, hört man aber aus seinem Umfeld.

Mit der 'Bild'-Zeitung und 'auto motor und sport' beanspruchen zwei weitere etablierte Medien die Story über Sebastian Vettels Abschied von Ferrari exklusiv für sich. Lass dich davon nicht irritieren! Unsere Story ging am Montagabend um 23:42 Uhr online. Da hatte den Scoop außer uns noch niemand. Nachweislich. Die 'Bild'-Zeitung ging mit ihrer Meldung um 00:54 Uhr am Dienstagmorgen online, also 1:12 Stunden nach der Erstveröffentlichung auf 'Motorsport-Total.com' und den Schwesterportalen 'Formel1.de' und 'motorsport.com'. Ein bisschen getrickst haben die Kollegen von 'auto motor und sport'. Sie suggerieren, dass ihre Meldung zum Vettel-Hammer noch am Montag veröffentlicht wurde. Wurde sie aber nicht. Das RSS-Feed des Portals verrät eindeutig, dass die Story erst am Dienstag online ging (00:23 Uhr) - und offenbar auf dem Portal auf Montag rückdatiert wurde. Doch schwamm drüber. Die aufmerksameren Leser haben ja mitbekommen, wo sie zuerst informiert wurden. Die Anzeichen dafür, dass Vettels Abschied von Ferrari unmittelbar bevorstehen konnte, haben sich am Montag verdichtet. Am späten Montagabend wurde es dann ernst. Ich (derzeit eigentlich im Urlaub) lag bereits im Bett, als um 22:40 Uhr mein Handy klingelte - sehr zur Freude, wie du dir vorstellen kannst, meiner Lebensgefährtin (der an dieser Stelle für ihre unendliche Geduld mit mir und meiner zweiten großen Liebe, der Aufgabe bei diesem Portal, gedankt sei - aber das nur am Rande). Bereits in diesem ersten Anruf konnten konkrete Informationen zur Vettel-Story glaubwürdig und detailreich verdichtet werden. Um 23:07 Uhr (die Story war zu dem Zeitpunkt bereits fertig) folgte ein zweites Telefonat, um den Inhalt abzusichern und Details zu verifizieren. Bis um 23:42 Uhr der Knopf für die Veröffentlichung gedrückt wurde. Gut eine Stunde vor der Konkurrenz. Übrigens: Nicht alles, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, hat es in die Story geschafft. Nicht weil wir vor den Lesern etwas verheimlichen wollen oder uns über die Faktentreue der Informationen nicht sicher genug wären. Sondern weil es natürlich enorm wichtig ist, dass niemand aufgrund von irgendwelchen sekundären Details herleiten kann, woher unsere Informationen stammen. Denn Quellenschutz hat bei uns oberste Priorität. Und das Allerwichtigste können wir ja berichten: Sebastian Vettel - ein Satz, der einem gar nicht so leicht über die Lippen (Tasten) kommt -, wird Ferrari nach sechs gemeinsamen Jahren verlassen. PS: Kritische Leser haben via Twitter angemerkt, dass unsere Story insofern hanebüchen sei, weil Vettels Traum vom Ferrari-Titel ja noch nicht geplatzt ist, schließlich hat er 2020 noch eine Chance auf die WM. Stimmt! Und es muss auch nicht unbedingt bei 14 Ferrari-Siegen bleiben, bevor er geht. Formulierungen, die wir im Nachgang angepasst haben. Mea culpa!

