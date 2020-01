Highlights des Tages: Bottas droht mit "bester Off-Season"

Noch immer hält das Coronavirus die Welt in Atem - auch den Motorsport-Zirkus. Während der Flugverkehr nach China deswegen immer mehr zum Erliegen kommt, ist auch die Austragung des China-Grand-Prix in Gefahr, wie wir bereits berichtet haben . Der findet zwar erst am 21. März statt. Gegenüber 'The Guardian' betont ein Experte des Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten aber noch einmal, wie ernst die Lage ist. "Es gibt keinen Zweifel daran, dass sich das Virus weiter verbreitet", so Doktor Sergio Brusin. Schließlich gäbe es immer mehr Fälle und Ansteckungen auch außerhalb der Region Chinas. "So etwas hat sich nicht innerhalb einer Woche erledigt. Was bis April geschieht, ist extrem schwer vorherzusagen. Aber wenn sich die Infektion weiter so verbreitet, wäre ich mit einem Ticket für die Formel 1 in der asche nicht sehr optimistisch.

