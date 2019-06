Formel-1-Live-Ticker: Hamiltons Taktik für den Rest der Saison: Mehr essen!

Weißt du noch, als man sich wenigsten darauf verlassen konnte, dass Lewis Hamilton zu Beginn der Saison seine Anlaufschwierigkeiten hatte? Nun, nach sieben Rennen macht er es sich in diesem Jahr schon jetzt mit einem Vorsprung von 29 Punkte vor Teamkollege Bottas und 62 Zählern vor Ferrari-Konkurrent Sebastian Vettel an der Spitze gemütlich. "Ich konnte in diesem Jahr schon sehr starke und konstante Rennen abliefern - auch an Wochenenden, an denen wir nicht das beste Auto hatten", beschreibt er. Dafür habe er sich auch noch einmal extra ins Zeug gelegt. Wenn es mal nicht läuft müsse man "auch außerhalb des Autos gut arbeiten und das herausholen, zu dem andere vielleicht nicht in der Lage sind." Wie sehr sich Hamilton 2019 schon verausgabt hat, merkt er gerade anscheinend selbst. Denn in seiner Instagram-Story verrät er, dass er ungewollt "eine Menge" Gewicht verloren habe. Das ist gar kein so nebensächliches Problem. Zwar wollen die Teams immer gerne eher leichtere Fahrer. Aber das Mindestgewicht wurde in diesem Jahr angehoben. Und wer drunter liegt, muss Zusatzgewichte am Auto anbringen. Das kann sich natürlich auf die Balance auswirken. "Zeit, die Ernährung aufzustocken und mehr zu essen", schlussfolgert Hamilton, der gerne mit vegetarischen und veganen Diäten experimentiert.

