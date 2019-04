Sergio Perez "sehr sicher": Racing Point kommt 2019 noch in Fahrt

Auch in den vergangenen Jahren erwischte das damalige Force-India-Team nicht immer den besten Saisonstart. 2016 schaffte man es beispielsweise in den ersten drei Saisonrennen nur ein einziges Mal in die Punkte, beendete die WM schließlich aber trotzdem noch auf Rang vier und damit als "Best of the Rest" hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull. Zudem stand Perez in jener Saison zweimal auf dem Podium.

