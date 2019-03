Renault: Neuer Heckflügel in Bahrain, neues Chassis für Daniel Ricciardo

(Motorsport-Total.com) - Wie bereits zuvor angekündigt hat Renault neue Teile zum zweiten Saisonrennen nach Bahrain mitgebracht. Am Donnerstag war bereits ein neuer Heckflügel am R.S.19 zu sehen. Unter anderem wurde die Hauptplatte geändert, die sich nun in der Mitte leicht durchbiegt. Beim Auftakt in Australien war das Teil noch komplett gerade. Außerdem gibt es noch weitere kleine Änderungen am Heckflügel.

© Giorgio Piola Links ist der Renault-Heckflügel aus Australien, rechts der aus Bahrain Zoom Download

Zudem fehlten am Donnerstag T-Flügel und Monkey-Seat am Heck des Boliden. Alle Anpassungen sollen einen geringeren Luftwiderstand bewirken. Durch die Änderungen möchte man der anderen Streckencharakteristik in Bahrain gerecht werden. So verfügt der Kurs in der Wüste über deutlich längere Geraden als der Albert Park, der effektiv eher an einen Stadtkurs erinnert.

ANZEIGE

Für Daniel Ricciardo gibt es zudem ein komplett neues Chassis. Der Australier hatte seinen Boliden in Melbourne gleich beim Start beschädigt und gab nach 28 Runden auf. Aus Angst vor Folgeschäden hat man ihm nun ein neues Chassis zugeteilt, das alte dient als Ersatzteil. "Ich denke, das hat etwas mit dem Schlag am Start [in Melbourne] zu tun", bestätigt Ricciardo und erklärt: "Um auf Nummer sicherzugehen, wechseln wir das Chassis."