Updates für Bahrain: Renault hat Melbourne-Problem verstanden

Am Ende von Q3 verlor Hülkenberg in Melbourne Leistung und konnte so keine schnellere Rundenzeit mehr setzen. "Wir haben einige Updates für die Karosserie, die mit der Kühlung in Zusammenhang stehen", verrät Chester und Abiteboul ergänzt: "Wir werden einige Aero-Updates mitbringen, so wie zu jedem Rennen." In Bahrain hofft man durch diese Updates darauf, beide Autos in Q3 zu bringen.

