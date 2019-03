FIA stellt klar: Ziel war nicht, Formel 1 langsamer zu machen

(Motorsport-Total.com) - Die Formel-1-Fans müssen sich in der Saison 2019 erneut an einen etwas anderen Look der Boliden gewöhnen: Front- und Heckflügel haben sich optisch verändert, was zu einem etwas klobigeren und weniger schnittigeren Look als in der Vergangenheit geführt hat. Nach einem Streckenrekord im Melbourne-Qualifying steht fest: Auch mit den Änderungen ist die Formel 1 nach wie vor pfeilschnell. Und das war auch so geplant. ( Übersicht: Regeländerungen zur Formel-1-Saison 2019 )

