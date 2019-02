McLaren kündigt Formel-1-Test für Fernando Alonso an

Er wolle es sich zur Aufgabe machen, den Nachwuchs zu fördern, meint Alonso weiter. "Ich will der nächsten Generation von McLaren-Piloten in der Formel 1 dabei helfen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Das liegt dem Team und mir am Herzen." So sehr, dass Alonso spontan auch an einem technischen Meeting an der Rennstrecke teilnahm, als das Reifenmanagement das große Thema war. "Ich sagte ihnen, sie müssten das Problem in fünf Runden verstehen", sagt Alonso und lacht. Ernst wird es aber spätestens, wenn der Ex-Champion vielleicht genau deshalb mal ins Rennauto steigt. Wann und wo, das ist aber noch offen.

