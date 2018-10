Lance Stroll nach Alonso-Schelte: Nicht miteinander gesprochen

(Motorsport-Total.com) - Nach dem Startcrash beim Großen Preis der USA 2018 war Fernando Alonso zunächst gar nicht gut auf Lance Stroll zu sprechen. Er bezeichnete den Williams-Piloten als "minderwertigen Fahrer" und sprach davon, dass es in der Formel 1 mehr Amateure gebe als in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), die er für Toyota bestreitet. Doch schon einen Tag später ruderte er via Twitter zurück.

Stroll sieht die ganze Sache völlig unaufgeregt. "Ich habe mit ihm noch nicht gesprochen", sagt er in Mexiko-Stadt nur vier Tage nach dem Unfall. Die Beziehung zu Alonso scheint ohnehin nie spannender gewesen zu sein als seine Worte im Fahrerlager des Autodromo Hermanos Rodriguez: "Es ist okay. Ich gehe zu ihm und sage hallo." Und seine Meinung zum Unfall? "Wenn man in der Formel 1 fährt, passieren hin und wieder solche Dinge. Ich hatte dieses Jahr einige gute Starts und habe viele Plätze gewonnen. Leider sind wir kollidiert."

Fernando Alonso, der an diesem Wochenende sein siebtes Rennwochenende in Folge bestreitet (an den zwei freien Wochenenden seit Singapur nahm er an einem 6-Stunden-Kartrennen und der WEC in Fuji teil), hat sich zwischenzeitlich auch wieder abreagiert. Er ist mittlerweile nicht mehr der Meinung, dass das generelle Niveau in der Formel 1 abgenommen habe: "Nein, es ist dasselbe wie zuvor."

Dennoch hadert er mit seinen Startkollisionen und nimmt dabei auch Bezug auf die verlorene Weltmeisterschaft von 2012: "Leider habe ich beim Start oftmals Pech gehabt. Wir haben in Spa 2012 eine Weltmeisterschaft verloren, genauso in Japan mit Kimi. Dieses Jahr jetzt wieder Spa und dann Austin. Es scheint, als hätte ich in der ersten Runde einfach riesiges Pech, obwohl ich keine großen Risiken eingehe. Ich bin einfach nur am falschen Ort. Es ist einfach Pech."