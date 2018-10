Nach Unfall: Alonso schimpft über minderwertige Fahrer in der Formel 1

Der 37-Jährige wurde in seinem viertletzten Formel-1-Rennen in den S-Kurven in der ersten Runde von Lance Stroll torpediert. Der Williams-Pilot erhielt dafür eine Durchfahrtsstrafe, doch das konnte Alonso kaum beschwichtigen: "In Spa und auch hier spielen sie einfach Bowling mit uns. Natürlich macht das keiner mit Absicht. Es sind einfach übermotivierte Fahrer unterwegs, die zu optimistische Manöver in der ersten Runde an seltsamen Orten fahren. In jüngerer Zeit hatten wir einfach viel Pech und sind zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen."

