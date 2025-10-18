Formel 1 Austin: Sprint-Pole für Verstappen, P4 für Hülkenberg

(Motorsport-Total.com) - WM-Außenseiter Max Verstappen hat im Sprint-Qualifying zum Grand Prix der USA 2025 in Austin in 1:32.143 Minuten die Bestzeit erzielt und startet damit von Platz eins in den Sprint am Samstag. Hinter Verstappen belegten die beiden McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri die Positionen zwei und drei.

Die größte Überraschung in den Top 10 jedoch war Sauber-Fahrer Nico Hülkenberg, der schon im Freien Training überzeugt hatte. Mit 1:32.645 Minuten fuhr der einzige Deutsche im Feld auf Platz vier unter 20 Teilnehmern - als bester Fahrer mit Ferrari-Antrieb. Denn die Ferrari-Stammfahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc enttäuschten mit den Plätzen acht und zehn.

Nach SQ2 sind ausgeschieden: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) und Liam Lawson (Racing Bulls)

Nach SQ1 sind ausgeschieden: Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) und Gabriel Bortoleto (Sauber)

Was ist in SQ1 passiert?

Auf Medium-Reifen setzte sich McLaren-Fahrer Lando Norris in SQ1 mit 1:33.224 Minuten durch und verwies Max Verstappen im Red Bull um 0,139 Sekunden und Oscar Piastri im zweiten McLaren um 0,665 Sekunden auf die Plätze zwei und drei.

Weiter hinten verlor Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto seine erste Rundenzeit durch einen Tracklimits-Verstoß in Kurve 19 - und verpasste es dann, für seinen zweiten Versuch rechtzeitig über die Ziellinie zu fahren. Er schied damit ohne Rundenzeit als Letzter aus.

Neben Bortoleto waren Oliver Bearman, Esteban Ocon und Yuki Tsunoda ebenfalls zu spät dran für einen weiteren Versuch in SQ1 und schieden ebenfalls aus.

Tsunoda hatte nach dem ersten Versuch bereits eine Ahnung. Er funkte: "Ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen." Nach dem Aus gab er sich konsterniert und funkte schlicht: "Was?!"

Was ist in SQ2 passiert?

Die SQ2-Bestzeit ging auf Medium erneut an Lando Norris im McLaren, dieses Mal mit 1:33.033 Minuten. Und wieder belegten Max Verstappen im Red Bull und Oscar Piastri im zweiten McLaren die Positionen zwei und drei, allerdings jeweils mit geringerem Rückstand.

Ferrari verzichtete für den zweiten Versuch auf frische Reifen und hatte Mühe, sich mit gebrauchten Pneus überhaupt für die Top 10 zu qualifizieren. Liam Lawson im Racing Bulls dagegen leistete sich einen Tracklimits-Verstoß und verlor seine Rundenzeit - die aber ohnehin nicht für den SQ3-Einzug gereicht hätte.

Was ist in SQ3 passiert?

Auf Soft-Reifen absolvierten alle Top-10-Fahrer nur einen Versuch. George Russell im Mercedes legte früh mit 1:32.888 Minuten vor, dann übernahm überraschend Nico Hülkenberg im Sauber mit 1:32.645 Minuten die Spitze. Anschließend wirkte Lando Norris im McLaren mit 1:32.214 Minuten wie der sichere Sieger, ehe Max Verstappen im Red Bull noch 1:32.143 Minuten schaffte und vorbeizog.

Warum lässt Pirelli in Austin eine Lücke in der Reifenzuordnung?

In Austin gibt es die Reifen C1 (Hard), C3 (Medium) und C4 (Soft). Es wird also die C2-Mischung übersprungen - und das aus gutem Grund: Formel-1-Reifenlieferant Pirelli will den Teams mehr strategische Möglichkeiten bieten, weil zwischen Hard und Medium ein größerer Abstand besteht als sonst.

Pirelli-Sportchef Mario Isola sagte bei Sky: "Der harte Reifen sollte im Rennen etwa zwei Sekunden pro Runde langsamer sein als der Medium. Wir hoffen, das ergibt ein bisschen Variabilität bei der Strategie."

Racing-Bulls-Teamchef Alan Permane sagte ebenfalls bei Sky: "Das ist eine ziemliche Aufgabe für uns, denn eigentlich ist der harte Reifen etwas zu hart für diese Strecke." Wohl auch deshalb absolvierten die Teams den Großteil des einzigen Freien Trainings mit der harten Reifenmischung und wechselten erst zum Schluss auf Medium oder Soft.

Wie geht es weiter in Austin?

Kevin Scheuren und Stefan Ehlen analysieren den Formel-1-Freitag in Austin in einem ausführlichen Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de - an diesem Wochenende im "Frühstücksformat" am Samstag ab 10 Uhr, damit Kanalmitglieder live Fragen stellen können.

Im Anschluss an den Sprint ab 19 Uhr folgt am Samstag ab 23 Uhr das Qualifying. Der Grand Prix beginnt am Sonntag um 21 Uhr.