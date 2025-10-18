  • 18. Oktober 2025 · 01:49 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Grand-Prix-Berichte
    von Mario Fritzsche, Co-Autor: Ronald Vording

Marko: Tsunodas Leistung "traurig" im Vergleich zu Verstappen

Yuki Tsunoda im Sprint-Qualifying in Austin vom eigenen Team ausgebremst: Helmut Marko spricht von "Strategiefehler", für den sich Laurent Mekies entschuldigt

(Motorsport-Total.com) - Für Red Bull hätte das Ergebnis des Sprint-Qualifyings am Formel-1-Wochenende zum Grand Prix der USA in Austin kaum konträrer ausgehen können. Während Max Verstappen die Pole für das kurze Samstagsrennen erobert und damit allen voran die beiden McLaren-Piloten hinter sich gelassen hat, scheiterte Yuki Tsunoda bereits im ersten Segment (SQ1) am Weiterkommen.

Foto zur News: Marko: Tsunodas Leistung "traurig" im Vergleich zu Verstappen

© LAT Images

Helmut Marko sieht die Schuld für Yuki Tsunodas SQ1-Aus beim Team Zoom Download

Tsunoda, dessen Verbleib im Red-Bull-Team immer unwahrscheinlicher wird, war in Reihen der 19 Fahrer mit einer Rundenzeit im Sprint-Qualifying der zweitlangsamste. Langsamer als er war einzig Esteban Ocon (Haas). Sauber-Pilot Gabriel Bortoleto setzte gar keine Rundenzeit, nachdem seine erste Runde aufgrund von Überschreitung der Tracklimits gestrichen wurde.

Tsunoda startet somit im Sprint am Samstag von P18, während Teamkollege Verstappen von der Pole startet. "Also das ist natürlich schon traurig, wenn da einer auf Pole steht und der Yuki nicht einmal ins Q2 kommt", so die erste Reaktion von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko gegenüber Sky.

Marko kritisiert "Strategiefehler" bei Red Bull

Aber Marko fügt sofort hinzu: "Er hat keine zweite Runde geschafft." Tatsächlich hing Tsunoda in einem "Stau" fest, der ausgerechnet durch seinen potenziellen Nachfolger - Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar - ausgelöst wurde.

"Warum [Tsunoda] da so spät hinausgekommen ist und dann mitten im Verkehr steckengeblieben ist, müssen wir genau eruieren", so Marko, der von einem "Strategiefehler" spricht.

Einen direkten Vorwurf an Hadjar oder das Racing-Bulls-Team will der Red-Bull-Motorsportchef in seiner ersten Reaktion jedenfalls nicht platzieren. Vielmehr nimmt er Tsunoda und dessen Crew in die Pflicht.

"Man kann in so einem Qualifying nicht auf Sekunden gehen. Man muss da eine gewisse Marge einhalten", sagt Marko, gibt aber gleichzeitig zu: "Ich weiß nicht, warum der Hadjar da so langsam gemacht hat." Markos Schlussfolgerung ein paar Minuten später in einer separaten Medienrunde: "[Tsunoda] hätte früher rausgehen sollen, denn zumindest Q2 wäre für ihn möglich gewesen."

Laurent Mekies übernimmt Verantwortung

Am Red-Bull-Kommandostand übernimmt man die Verantwortung. "Ja, wir haben es verbockt, ganz ehrlich. Wir entschuldigen uns bei Yuki", sagt Teamchef Laurent Mekies gegenüber Sky Sports F1 und gibt zu: "Das Programm war ein bisschen zu eng geplant."

Foto zur News: Marko: Tsunodas Leistung "traurig" im Vergleich zu Verstappen

© Sutton Images

Tsunoda schaffte im SQ! nur eine fliegende Runde - dann war die Zeit vorüber Zoom Download

"Wir hatten die Wahl zwischen einerseits Draußenbleiben, um auf der Strecke abkühlen zu lassen, und andererseits in die Box kommen, um dort etwas mehr abkühlen zu lassen. Wir dachten, dass wir [für die Box-Variante] genug Zeit hätten", erklärt Mekies.

"Leider", so der Red-Bull-Teamchef weiter, "war diese Variante nur für ein paar wenige Autos möglich. Wir haben es nicht mehr geschafft. Wir können uns dafür nur bei Yuki entschuldigen".

Meistgelesen in unserem Netzwerk

Dennoch: Auf Nachfrage an Helmut Marko, was Tsunoda jetzt zu tun habe, antwortet der Österreicher wie gewohnt ganz trocken: "Er muss Leistung abliefern. Ihr stellt immer dieselbe Frage."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Formel 1 Austin: Sprint-Pole für Verstappen, P4 für Formel 1 Austin: Sprint-Pole für Verstappen, P4 für Hülkenberg
Sprint-Qualifying
Startaufstellung Sprint
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Formel-1-Weltmeisterschaftsstand Fahrer
Formel-1-Weltmeisterschaftsstand Konstrukteure
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
formel-1-countdown
Formel-1-Liveticker
 
Anzeige InsideEVs