Nach Singapur-GP: Warum Hamilton noch an den Erfolg von Ferrari glaubt

(Motorsport-Total.com) - Wenige Tage nach dem Großen Preis von Singapur, der für Lewis Hamilton aufgrund von Bremsproblemen und einer nachträglichen Strafe alles andere als ideal verlief, hat sich der Ferrari-Pilot mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Netzwerken bei seinen Fans gemeldet.

In der Woche vor dem Rennen musste sich der 40-Jährige von seiner Bulldogge Roscoe verabschieden. "Nach einer harten Woche fühlt es sich gut an, wieder zu Hause zu sein", so Hamilton. "Ich hatte etwas Zeit, über meine Reise aus Singapur nachzudenken, und das vorherrschende Gefühl, das ich dabei empfinde, ist Dankbarkeit."

Und weiter: "Die Unterstützung und Liebe, die ich seit dem Verlust von Roscoe erfahren habe, war eine kraftvolle Erinnerung daran, dass es, selbst wenn die Dinge manchmal dunkel erscheinen, so viel Gutes in der Welt gibt. Man muss nur danach suchen."

Hamilton: Ferrari "steht auf und macht weiter"

Auch aus sportlicher Sicht versucht Hamilton, das Positive zu sehen. "Die Schlagzeilen in den Medien erzählen nur eine Seite der Geschichte - die, in der wir nicht alles richtig machen oder die Dinge nicht zu unseren Gunsten laufen", betont der Ferrari-Pilot, der seinem ersten Podestplatz mit der Scuderia noch hinterherfährt.

"Aber worauf ich mich in den letzten Monaten konzentriert habe, ist die andere Geschichte. Die darüber, wie dieses Team reagiert, wenn etwas schiefläuft. Wie wir wieder aufstehen und weitermachen." Das Rennen in Singapur sei "das perfekte Beispiel" dafür gewesen.

"Wir haben die Strategie richtig getroffen, aber das Bremsproblem hat uns genau dann zurückgeworfen, als wir gerade Schwung aufbauten", so Hamilton. "Also gehen wir jetzt zurück in die Fabrik, lernen aus diesem letzten Rennen und planen für das nächste."

Hamilton "überzeugt, dass wir es schaffen werden"

Trotz der Rückschläge, die der siebenfache Weltmeister in dieser Saison bereits hinnehmen musste, bleibt er kämpferisch und zuversichtlich. "Ich bin wirklich stolz auf dieses Team und möchte helfen, die Ergebnisse zu liefern, die sie und die Tifosi verdienen."

"Ich sehe die Fortschritte, die wir machen, und die harte Arbeit, die in jedes Rennen fließt, aber das hier ist Ferrari. Fortschritt allein reicht nicht", weiß der Brite, der aktuell wohl eine der größten Bewährungsproben seiner Karriere erlebt. "Um Größe zu erreichen, müssen wir weiter gehen, besser werden."

Und Hamilton ist überzeugt, gemeinsam mit Ferrari die Trendwende zu schaffen: "Es gibt so viel, das wir gemeinsam erreichen können, und wenn wir auf unseren Erfolgen aufbauen und die Dinge verändern, die wir verändern müssen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Forza Ferrari."