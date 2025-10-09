Ricciardos Formel-1-Aus: Was Liam Lawson jetzt über den Moment verrät

(Motorsport-Total.com) - Der Große Preis von Singapur im Jahr 2024 sollte sich als das letzte Formel-1-Rennen von Daniel Ricciardo herausstellen, denn der Australier wurde für die finalen sechs Saisonrennen beim Red-Bull-Team durch Liam Lawson ersetzt.

© Motorsport Images Liam Lawson und Daniel Ricciardo: So lief es 2024 ab Zoom Download

Lawson war bereits 2023 als Ersatz für Ricciardo eingesprungen, nachdem sich dieser bei seinem Comeback als Nachfolger von Nyck de Vries nach nur zwei Rennen beim Großen Preis der Niederlande die Hand gebrochen hatte.

Immerhin konnte sich Ricciardo mit der schnellsten Rennrunde in Marina Bay aus der Formel 1 verabschieden, auch wenn das gemessen an den Schwierigkeiten, mit denen er bei seiner Rückkehr zu kämpfen hatte, nur ein schwacher Trost war.

Ein offenes Geheimnis

Obwohl der Schritt während des Singapur-Wochenendes im Vorjahr noch unbestätigt war, hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass es Ricciardos letztes Rennen sein würde - und der emotionale Charakter des Rennepilogs schien diese zu bestätigen.

Tatsächlich wurde Lawson auf Kosten von Ricciardo für das Cockpit in Austin nominiert, was dem Neuseeländer die Basis bot, um Anfang 2025 ins Red-Bull-Team aufzusteigen.

Jetzt, zurück beim Racing-Bulls-Team, spricht Lawson über seine Erinnerungen an jenes Wochenende in Singapur. Er merkt an, dass es eine schwierige Situation gewesen sei, ist aber voll des Lobes für die Unterstützung durch Ricciardo - sowohl in diesem Moment als auch im Vorfeld von Lawsons Debüt 2023.

Unangenehme Situation

"Ich meine, für uns war es offensichtlich extrem unangenehm", reflektiert Lawson. "Ich glaube, das Einzige, was ich daraus mitgenommen habe, ist, was für ein guter Mensch Daniel ist und wie er mich auf dem ganzen Weg behandelt hat, von meinem ersten Einsatz nach seiner Verletzung bis zu meiner Rückkehr in die Reservistenrolle."

"Wir hatten eine sehr gute Beziehung. Ehrlich gesagt haben wir die immer noch, und er ist jemand, bei dem meine einzige Erkenntnis von diesem Wochenende im vergangenen Jahr war, wie viel Respekt ich vor ihm habe."

"Er hat mir nach Baku eine nette Nachricht geschickt, und er geht im Moment offensichtlich seinen eigenen Weg. Er ist einfach jemand, der mich immer sehr unterstützt hat."

Lawson blickt zu Ricciardo auf

"Wir kommen ja auch aus dem gleichen Teil der Welt, also ist das etwas, was wir wahrscheinlich beide verstehen. Es ist ziemlich schwierig, an diesen Punkt zu gelangen, und wir können uns beide sehr glücklich schätzen."

Angesprochen auf Ricciardos Entscheidung, den Rennsport zugunsten anderer Interessen aufzugeben, betont Lawson, dass die beiden sich an "sehr unterschiedlichen Punkten in unserer Karriere" befinden und die Wahl seines ehemaligen Stallgefährten "persönlich" sei.

Anschließend geht er auf seine eigenen Bemühungen ein, in der Formel 1 zu bleiben, während er mit Gerüchten konfrontiert ist, dass Arvid Lindblad 2026 eine Hälfte der Fahrerpaarung bei den Racing Bulls bilden könnte. Er sagt, dass er zwar seinen fünften Platz in Baku genossen habe, seine Aufmerksamkeit aber sehr schnell auf Singapur gerichtet habe, um sich seinen Platz im Team für das nächste Jahr zu sichern.

Blick nach vorne

"Ich denke, man genießt den Erfolg, man genießt die guten Momente, aber es ist verrückt, wie schnell sich diese Denkweise ändert und auf das Nächste umschaltet."

"Baku war ein großartiges Ergebnis, und ich habe mich riesig für das Team und über den Rennverlauf gefreut. Es fühlte sich für mich wie eine großartige Leistung an, aber schon wenige Stunden später konzentriert man sich bereits auf das nächste Rennen."

"Ich denke, in meiner Position ist es auch selbstverständlich, dass man, wenn man versucht, sich für nächstes Jahr ein Cockpit zu sichern, wahrscheinlich eher vorausschauend denkt und versucht, weiterhin solche Ergebnisse zu liefern."