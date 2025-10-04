Formel 1 Singapur: Liam Lawson crasht schon wieder!

(Motorsport-Total.com) - Im dritten Freien Training zum Grand Prix von Singapur 2025 (alle Einheiten hier im Formel-1-Liveticker verfolgen!) ist Liam Lawson zum zweiten Mal an diesem Wochenende gecrasht.

Das Wichtigste in aller Kürze

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hat im dritten Freien Training mit 1:30.148 Minuten auf Soft-Reifen die schnellste Runde erzielt. Nur 0,017 Sekunden dahinter folgte WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im McLaren auf Platz zwei vor George Russell im Mercedes. Nico Hülkenberg erzielte Platz neun für Sauber. (Hier das komplette Trainingsergebnis abrufen!)

Was ist beim Unfall von Liam Lawson passiert?

Nach einer Viertelstunde verunfallte Racing-Bulls-Fahrer Liam Lawson ausgangs Kurve 7 und löste eine Rotphase aus.

Lawson funkte: "Ich bin okay. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin einfach auf den Randstein gekommen."

Auf dem Randstein schien das Auto aufzusetzen und auszubrechen. Dabei verlor Lawson das Auto außer Kontrolle und krachte rechts in die Banden. Der Frontflügel und die Aufhängungen rechts am Auto wurden beschädigt - wie schon am Freitag nach einem Unfall in Kurve 17. Es war also bereits Lawsons zweiter Crash in zwei Tagen.

Sky-Experte Anthony Davidson erklärte zu dieser Situation: "Du musst vom Gas gehen, sobald du auf den Randstein kommst. Du weißt nämlich einfach nicht, welcher Reifen wann wieder Grip kriegen wird."

Die Rotphase kostete alle Beteiligten rund zehn Minuten Trainingszeit.

Warum gibt es eine Untersuchung gegen Lewis Hamilton?

Den Sportkommissaren ist ein möglicher Regelverstoß von Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton unter Rot aufgefallen: Hamilton soll an der Unfallstelle von Lawson zwar vom Gas gegangen sein, danach aber wieder beschleunigt haben.

Die Sportkommissare untersuchen den Vorfall im Anschluss an das dritte Freie Training. Sollte Hamilton ein Regelverstoß nachgewiesen werden, könnte er eine Startplatzstrafe erhalten.

Sky-Experte Ralf Schumacher rechnet fest mit einer Sanktion. Er sagte: "Ich glaube, das wird wehtun. Denn das ist die 'Königsdisziplin' des Missachtens. Deshalb würde ich sagen: Unter normalen Umständen gibt es da eine fiese Strafe - es sei denn, er kann das erklären. Aber das halte ich für unmöglich."

Ist Red Bull jetzt Favorit auf Poleposition und Rennsieg?

Red Bull will die Verstappen-Bestzeit im dritten Freien Training nicht überbewerten. Teamchef Laurent Mekies sagte bei Sky: "Wir glauben nicht, dass wir die Stärksten sind. McLaren, Ferrari, Mercedes - alles ist sehr eng beisammen. Es sieht zwar sehr gut aus, aber das war nur das dritte Training. Warten wir erst einmal das Qualifying ab. Denn wenn du dann nicht alles perfekt hinbekommst, bist du schnell Fünfter."

Sky-Experte Schumacher findet die Leistung von Red Bull "überraschend, weil Red Bull hier in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte". 2023 gewann das Team bekanntermaßen nur den Grand Prix von Singapur nicht, aber alle anderen Saisonrennen.

Wie geht es weiter in Singapur?

Am Samstag folgt um 15 Uhr (MESZ) das Formel-1-Qualifying. Anschließend analysieren Kevin Scheuren und Kevin Hermann ab 20:30 Uhr das Tagesgeschehen aus Singapur im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Am Sonntag steht der Grand Prix von Singapur auf dem Programm. Das Rennen beginnt um 14 Uhr. Die ausführliche Livestream-Analyse mit Kevin Scheuren und Kevin Hermann erfolgt ab 20:30 Uhr ebenfalls auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

