  • 04. Oktober 2025 · 12:07 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. News
    von Kevin Hermann, Co-Autor: Ed Hardy

Williams-Teamchef James Vowles für radikalen Umbau des Rennkalenders

Williams-Teamchef James Vowles fordert ein Zwei-Tage-Wochenende in der Formel 1 - weniger Training, mehr Action und Platz für zusätzliche Rennen

(Motorsport-Total.com) - Williams-Teamchef James Vowles hat sich für eine deutliche Straffung des Formel-1-Wochenendes ausgesprochen. Statt wie bisher an drei Tagen, solle die Königsklasse künftig nur noch an Samstag und Sonntag fahren. Damit könnten laut Vowles mehr Rennen pro Jahr stattfinden - ohne die Teams weiter zu überlasten.

Foto zur News: Williams-Teamchef James Vowles für radikalen Umbau des Rennkalenders

© circuitpics.de

Williams-Teamchef James Vowles in der Pressekonferenz von Singapur Zoom Download

"Ich würde lieber darüber diskutieren, ob wir auf Zwei-Tage-Wochenenden umstellen - Samstag, Sonntag. Ich würde die Anzahl der Freien Trainings reduzieren und daraus ein echtes Spektakel machen", sagt der Brite am Rande des Singapur-Grand-Prix. "Wenn man den Teams so 24 Tage im Jahr zurückgibt, könnte man tatsächlich ein paar zusätzliche Rennwochenenden einbauen."

Die Idee kommt, während Formel-1-CEO Stefano Domenicali offen über neue Wochenendformate nachdenkt. Im Gespräch sind verkürzte Grands Prix, Reverse Grids - und vor allem die umstrittenen Sprintrennen, die es 2026 erneut sechs Mal geben soll.

Zuschauerzahlen steigen bei Sprint-Wochenenden

Vowles selbst hält das aktuelle Maß an Sprintrennen für richtig: "Sechs Sprints sind für mich die richtige Zahl. Ich mache mir keine Sorgen um Singapur - die Zuschauerzahlen steigen an solchen Wochenenden, also ist es im Allgemeinen ein Erfolg."

Stattdessen sieht der Williams-Boss das eigentliche Problem in den ausgedehnten Trainingssitzungen eines herkömmlichen Wochenendes: "Drei Freie Trainings sind einfach zu viel."

Video wird geladen…

  Weitere Formel-1-Videos

Die Formel 1 hatte bereits in der Corona-Saison 2020 in Imola ein Zwei-Tage-Format getestet - mit einem einzigen 90-minütigen Training am Samstag, gefolgt von Qualifying und Rennen. Damals wurde das Experiment positiv aufgenommen, auch wenn es seither nicht wiederholt wurde.

Geteilte Meinungen unter den Teamchefs

Andere Teamverantwortliche äußerten sich beim Pressegespräch in Singapur weniger radikal, aber grundsätzlich offen für Veränderungen. Andy Cowell von Aston Martin betont, dass die Regelreformen ab 2026 das Racing ohnehin verändern könnten - auch an engen Strecken wie Singapur.

"Es wird interessant sein zu sehen, wie das Überholen mit den neuen Regeln funktioniert. Vielleicht ist Singapur dann gar kein Problem mehr. Die Fans lieben Sprintrennen, und wir arbeiten schließlich für die Fans", so Cowell, der aber eine natürliche Grenze sieht: "Vielleicht wären noch mehr Rennen schön, aber 24 sind wohl das Maximum."

Steve Nielsen von Alpine zeigt sich dagegen besonders begeistert von den Kurzrennen: "Ich glaube, Sprintrennen waren eine gute Sache. Ich war anfangs skeptisch, aber inzwischen überzeugt. Wenn wir drei Freie Trainings haben, wirkt das Wochenende sehr lang. Für die Zuschauer wäre es schöner, mehr Action zu sehen."

Der frühere FIA-Manager plädiert daher für mehr Sprints - aber nicht an jedem Ort: "Ich wäre für mehr als sechs, aber weniger als 24. Es funktioniert nicht überall, aber sicher öfter, als wir es jetzt tun."

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Erinnerungen an Verstappen? Marko schwärmt von Hadjars Erinnerungen an Verstappen? Marko schwärmt von Hadjars besonderer Stärke
Foto zur News: Fernando Alonso lässt Karriereende offen: Nehme 2026 "Tag Fernando Alonso lässt Karriereende offen: Nehme 2026 "Tag für Tag"
Foto zur News: "Ein paar Rennen entfernt": Alpine schiebt F1-Fahrerwahl für "Ein paar Rennen entfernt": Alpine schiebt F1-Fahrerwahl für 2026 auf
Foto zur News: James Vowles denkt über spektakuläres Projekt mit James Vowles denkt über spektakuläres Projekt mit Williams-Duo nach
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Freitag
Foto zur News: F1: Grand Prix von Singapur 2025
F1: Grand Prix von Singapur 2025
Pre-Events
Foto zur News: Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Nelson Piquet fährt seinen Brabham BT52 aus der Saison 1983
Foto zur News: Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Seit 2000: Alle WM-Entscheidungen im letzten Saisonrennen
Foto zur News: Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
Pirelli-Test mit Ferrari und Haas in Mugello
2. Tag
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen?
Foto zur News: Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Hätte Vettel den BMW-Ausstieg verhindern können, Dr. Theissen?
Foto zur News: Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Datenanalyse: Warum McLaren seine Pace verloren hat
Foto zur News: Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Warum Kimi Antonelli für Toto Wolff zum Problem werden könnte I F1 2025
Mehr Videos
f1 live erleben: hier gibt's tickets
Singapur
Singapur
Hier Formel-1-Tickets sichern!
USA
Austin
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Mexiko
Mexiko-Stadt
Hier Formel-1-Tickets sichern!
Formel-1-Tickets
 
Formel-1-Quiz

Welche Podestplatzquote hat Jochen Rindt in der Formel 1?

68,99% Prozent 7,68% Prozent 49,81% Prozent 21,67% Prozent
Formel-1-Quiz
Anzeige InsideEVs