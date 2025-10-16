  • 16. Oktober 2025 · 19:23 Uhr

    1. Home
    2.  > 
    3. News
    4.  > 
    5. Business
    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Lydia Mee

Formel-1-Gehälter 2026: Nur Verstappen und Hamilton verdienen mehr als Russell

George Russell gehört nach seiner Vertragsverlängerung bei Mercedes zu den bestbezahlten Fahrern der Formel 1 - nur zwei verdienen mehr

(Motorsport-Total.com) - Mercedes-Fahrer George Russell zählt nach seiner Vertragsverlängerung zu den bestbezahlten Formel-1-Fahrern. Wie der Independent berichtet, soll Russell bei den Silberpfeilen künftig rund 35 Millionen Euro pro Jahr verdienen.

Foto zur News: Formel-1-Gehälter 2026: Nur Verstappen und Hamilton verdienen mehr als Russell

© LAT Images

Formel-1-Fahrer George Russell im Fahrerlager in Austin 2025 Zoom Download

Offiziell bestätigt ist Russell derzeit zwar nur für 2026, Insider gehen jedoch von einer mehrjährigen Vertragsverlängerung aus, die mindestens noch 2027 umfassen dürfte - und womöglich darüber hinausgeht.

Damit dürfte Russell mittelfristig Planungssicherheit haben, ähnlich wie andere Formel-1-Spitzenfahrer wie zum Beispiel Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri oder Lewis Hamilton. (Hier die aktuellen Vertragslaufzeiten aller Formel-1-Fahrer einsehen!)

Wer noch besser verdient als Russell

Im Vergleich zu manchen seiner Kollegen verdient Russell künftig außergewöhnlich gut: Schätzungen zufolge erhalten nur Verstappen bei Red Bull und Hamilton bei Ferrari ein größeres Basisgehalt als Russell bei Mercedes.

Die Vertragslaufzeiten der aktuellen Formel-1-Fahrer

Unter dem Basisgehalt versteht man im Formel-1-Kontext das Gehalt ohne etwaige Bonuszahlungen, die im Saisonverlauf und je nach erzielten Ergebnissen dazukommen. Persönliche Sponsorenerlöse sind beispielsweise ebenfalls nicht enthalten.

An der Spitze der Formel-1-Gehaltsrangliste steht Verstappen mit einem Grundgehalt von angeblich 55 bis 65 Millionen Euro pro Jahr. Hamilton kommt als Ferrari-Fahrer auf geschätzt 50 Millionen, sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc auf etwa 30 Millionen Euro.

Bisher zwei Siege: Russell will 2026 an 2025 anknüpfen

Und Russell hat in der Formel 1 noch einiges vor. Er blickt optimistisch auf die kommende Saison: "Ich möchte 2026 auf mein bisher stärkstes Jahr 2025 aufbauen. Darauf sind wir alle unheimlich fokussiert."

Er sei "wirklich stolz" darauf, 2026 sein zehnjähriges Jubiläum als Mercedes-Kaderfahrer zu feiern, sagte Russell weiter. "Wir hatten bisher eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Jetzt kann ich kaum erwarten, was alles noch vor uns liegt."

Aktuell belegt Russell nach bislang zwei Saisonsiegen in Kanada und Singapur den vierten Platz in der Formel-1-Fahrerwertung, nur 36 Punkte hinter WM-Titelverteidiger Verstappen auf Platz drei. Russell selbst hat nur noch theoretische Titelchancen, sein Team Mercedes kann im restlichen Saisonverlauf noch WM-Rang zwei in der Konstrukteurswertung erzielen.

Verwandte Inhalte zu dieser News

Foto zur News: Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal Mercedes bestätigt Russell und Antonelli - aber erst einmal nur für 2026
Foto zur News: Wie George Russell als Kind eine Mail an Toto Wolff schickte Wie George Russell als Kind eine Mail an Toto Wolff schickte - und Erfolg hatte
Foto zur News: Toto Wolff verrät, warum Antonelli kein Risiko für Mercedes Toto Wolff verrät, warum Antonelli kein Risiko für Mercedes war
Foto zur News: Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2026 Übersicht: Die Fahrer und Teams der Formel-1-Saison 2026
Anzeige Unser Formel-1-Shop bietet Original-Merchandise von Formel-1-Teams und Formel-1-Fahrern - Kappen, Shirts, Modellautos, Helme und vieles mehr
Fotos & Fotostrecken
Foto zur News: F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
F1: Grand Prix der USA (Austin) 2025
Pre-Events
Foto zur News: Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Die Formel-1-Sonderdesigns in der Saison 2025
Foto zur News: Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Sonderdesign von Williams für den Grand Prix der USA in Austin
Foto zur News: Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Aston-Martin-Speziallackierung für das Rennen in Austin
Foto zur News: Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Racing-Bulls-Sonderlackierung für den US-Grand-Prix in Austin
Mehr Fotos & Fotostrecken
Anzeige Von 0 auf Genuss in 8 Minuten
Folge Formel1.de
AnzeigeFormel-1 Tickets Niederlande Grand Prix 2026 kaufen
Videos
Foto zur News: "Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
"Hat Spaß gemacht!" - Mick Schumacher über seinen IndyCar-Test
Foto zur News: Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Mick Schumacher: Interview nach IndyCar-Test
Foto zur News: Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Experte erklärt: DARUM kann Mick Schumacher gut in die IndyCar-Serie passen!
Foto zur News: Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Der Tag, der die Formel 1 für immer veränderte
Mehr Videos
Formel-1-Datenbank
Formel-1-Datenbank: Ergebnisse und Statistiken seit 1950
Formel-1-Datenbank:
Ergebnisse und Statistiken seit 1950

Jetzt unzählige Statistiken entdecken & eigene Abfragen erstellen!

Formel-1-Datenbank
 
Formel1.de auf Facebook

Werde jetzt Teil der großen Community von Formel1.de auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über die Formel 1 und bleibe auf dem Laufenden!

Formel1.de auf Facebook
Anzeige motor1.com